Triathlon, Carina Reicht vince la tappa di Roma della World Cup. Due azzurre nella top10

Si è conclusa la prova femminile della tappa di Roma della World Cup di triathlon 2025. Il percorso ha visto la frazione di nuoto (su un tratto di 300 metri) nell’iconico laghetto dell’EUR, quindi la sezione dedicata al ciclismo (4 chilometri a giro) si è snodata lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, mentre quella di corsa ha concluso la gara nel parco che costeggia lo specchio d’acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960.

La gara femminile ha visto il successo dell’austriaca Carina Reicht con il tempo di 1:00.13 (10:09 nel nuoto, 32:12 nella sezione di bici e 16:03 nella corsa) con 5 secondi di vantaggio sulla francese Sandra Dodet (9:59 nel nuoto, 32:24 nella bici e 16:10 nella corsa) e 7 sulla tedesca Franka Rust (10:17 nel nuoto, 32:01 nella bici e 16:19 nella corsa).

Quarta posizione per la svizzera Cathia Schar a 14 secondi di distacco dalla vetta, quinta per la spagnola Marta Pintanel Raymundo a 16 secondi, mentre è sesta la slovacca Diana Dunajska a 26. Settima posizione per la prima delle italiane, Verena Steinhauser a 27 secondi da Reicht (10:03 nel nuoto, 32:20 nella bici 16:39 nella corsa) quindi ottava la francese Lea Coninx a 29, mentre è nona Angelica Prestia a 32 secondi (9:37 nel nuoto, 32:40 nella bici e 16:40 nella corsa) quindi completa la top10la spagnola Sara Guerrero Manso a 36.

Subito fuori dalla top10 la nostra Beatrice Mallozzi a 40 secondi dalla vetta, quindi 19a Ilaria Zane a 1:22, mentre Costanza Arpinelli è 21a a 1:19, con Martina McDowell a 1:36. Non va oltre la 47a posizione Carlotta Missaglia in 1:09.38.