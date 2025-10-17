Triathlon, doppietta francese nelle gare Junior delle World Championship Finals di Wollongong

Dopo le gare under 23 di ieri, oggi è stata la volta dei Junior per quanto riguarda le World Championship Triathlon Finals 2025 in corso di svolgimento a Wollongong in Australia. La Francia ha dominato la scena vincendo entrambi i comparti, mentre per l’Italia i risultati sono stati decisamente meno brillanti di quelli realizzati nella giornata di ieri.

La prova maschile ha visto il successo del francese Tristan Douche con il tempo di 55:42, quindi seconda posizione per il britannico Alex Robin a 5 secondi mentre completa il podio il cileno Ignacio Flores Arana a 8. Chiude in quarta posizione il francese Achille Besson a 11 secondi dalla vetta, in quinta lo svizzero Thibault Rivier a 18, mentre in sesta troviamo l’ungherese Zsombor Holba con lo stesso tempo. Si ferma in settima posizione il neozelandese Finnley Oliver a 21 secondi, in ottava il romeno Carol Popa a 23, quindi nono l’australiano Oscar Wootton a 25, mentre completa la top10 il cileno Sebastian Zurob a 28. In casa Italia, Giovanni Lombardo termina la sua prova in 18a posizione con il tempo di 56:36.

La doppietta francese si completa con la vittoria di Léa Houart nella gara femminile con il tempo di 1:03.41. Medaglia d’argento per l’ungherese Fanni Szalai con un distacco di 36 secondi, mentre completa il podio la slovacca Diana Dunajska a 1:13. Quarta posizione per la francese Lisa Lecompte a 1:21, quinta per la tedesca Carlotta Bulck a 1:34, davanti alla connazionale Kjara Reckmann a 1:42.

Chiude in settima posizione l’estone Liis Kapten a 1:55, quindi in ottava la svizzera Marie Romanens a 2:02, mentre è nona la spagnola Cristina Jimenez-Orta Guerrero a 2:14. Completa la top10 la statunitense Jimena Renata De La Pena Scott a 2:17. L’unica azzurra in gara, Vittoria Facco, chiude 42a in 1:11.37.