Triathlon, a Wollongong le Finali delle World Series 2025 assegneranno i titoli mondiali

La stagione internazionale del triathlon si prepara per l’ultimo grande appuntamento del proprio calendario. Dopo aver messo in archivio sette gare, ne manca ancora una da disputare. La stagione delle World Triathlon Series 2026 iniziata a metà febbraio, si sta per concludere con le Finali di Wollongong (Australia) che si disputeranno il 19 ottobre. La gara, che si disputerà su distanza olimpica, vedrà il primo tratto di nuoto da 1.5 chilometri (2 giri da 750 metri nello Oceano), quindi 40 chilometri per la sezione di bici (attorno alla zona del Faro di Wollongong) e 10 chilometri per l’ultimo tratto di corsa nella Flagstaff Hill.

Il padrone di casa Matt Hauser rimane in testa alla classifica generale. A inseguirlo per tutta la stagione abbiamo visto il brasiliano Miguel Hidalgo e il portoghese Vasco Vilaça, ma si è inserito di forza anche il tedesco Henry Graf che si propone sempre più nella corsa per il titolo. La situazione, ad ogni modo, è chiara. Una vittoria di Matt Hauser lo renderebbe campione del mondo (il primo australiano degli ultimi 20 anni).

Infatti, presentarsi alla gara con il punteggio perfetto di 3.000 punti dopo le vittorie di Yokohama, Amburgo e Costa Azzurra, significa che una medaglia di qualsiasi metallo gli farebbe guadagnare il titolo mondiale indipendentemente dagli altri risultati. I primi atleti che potrebbero sorprenderlo sono ovviamente Hidalgo e Vilaça. Una vittoria per il brasiliano lo porterebbe a 4.031 punti. Se Hauser quindi facesse quarto, o peggio, sarebbe proprio Hidalgo a trionfare. Lo stesso si può dire per Vilaça che si trova solo 5 punti più indietro.

Tra le donne, invece, tutto sembra portare verso una fantastica battaglia tra la britannica Beth Potter e la francese Cassandre Beaugrand che si presentano alla tappa finale australiana con lo stesso punteggio: 2925.00 punti. Alle loro spalle la lussemburghese Jeanne Lehair con 2716.45 punti, quindi la tedesca Lisa Tertsch con 2636.26 e la francese Leonie Periault con 2587.72.

I convocati azzurri: Bianca Seregni (Fiamme Oro), Alessio Crociani (Fiamme Azzure), Nicolò Astori (707), Miguel Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano), Angelica Prestia (Centro Sportivo Esercito), Martina McDowell (CUS Udine), Euan De Nigro (Carabinieri), Paola Sacchi (707).

Per i Junior – supportati da Alberto Casadei, Direttore Tecnico Giovanile – i convocati sono Giovanni Lombardo (CUS Pro Patria Milano) e Vittoria Facco (Fiamme Oro).

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON SERIES CHAMPIONSHIP FINALS 2025 (orari italiani)

Giovedì 16 ottobre

Ore 04.15 Gara U23 uomini

Ore 07.15 Gara U23 donne

Venerdì 17 ottobre

Ore 05.15 Gara Junior uomini

Ore 07.15 Gara Junior donne

Sabato 18 ottobre

Ore 03.15 Mixed Relay Junior/U23

Domenica 19 ottobre

Ore 05.00 Gara Elite donne

Ore 08.00 Gara Elite uomini