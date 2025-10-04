Triathlon, Arnaud Mengal vince la tappa romana della World Cup. Italiani fuori dalla top10

Con la gara maschile si è conclusa la tappa di Roma della World Cup di triathlon 2025. Il percorso ha visto la frazione di nuoto (su un tratto di 300 metri) nell’iconico laghetto dell’EUR, quindi la sezione dedicata al ciclismo (4 chilometri a giro) si è snodata lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, mentre quella di corsa ha concluso la gara nel parco che costeggia lo specchio d’acqua artificiale realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960.

La gara maschile ha visto il successo del belga Arnaud Mengal con il tempo finale di 54:04 (09:02 nella parte di nuoto, 29:12 nella sezione di bici e 14:11 nella corsa) con un margine di vantaggio di appena un secondo sullo spagnolo Izan Edo Aguilar (09:06 nel nuoto, 29:09 nella bici e 14:14 nella corsa) mentre chiude il podio il francese Nathan Grayel a 2 secondi (09:15 nella parte di nuoto, 28:53 nella sezione in bici e 14:18 nella corsa).

Quarta posizione per lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 3 secondi dalla vetta, quinta per il francese Valentin Morlec a 6 davanti ai connazionali Tom Lerno sesto a 9 secondi e settimo Nils Serre Gehri a 10. Ottavo al traguardo lo spagnolo Sergio Baxter Carrera a 11 secondi, quindi nono il messicano Aram Michell Penaflor Moysen a 12 secondi, mentre completa la top10 l’austriaco Lukas Pertl a 16.

Il primo degli italiani è Nicola Azzano che chiude in undicesima posizione con il tempo di 54:26, quindi 15° Miguel Espuna Larramona in 54:47, mentre è 29° Samuele Angelini a 55:16. Chiude 45° Euan De Nigro in 56:47, quindi 47° Nicolò Astori a 56:53.