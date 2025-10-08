Tiro a volo, Mondiali 2025: le favorite dello skeet. USA con ambizioni, ritorna Diana Bacosi

Ancora qualche giorno e si alzerà il sipario sugli attesissimi Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna quest’anno in scena in Grecia, nello specifico nella capitale Atene, da sabato 11 a domenica 19 ottobre. Come sappiamo, sarà un evento importantissimo in chiave Italia, Nazione che intende ovviamente ben figurare in un tutte le categorie e specialità, puntando sulle sue pedine più pregiate.

In tal senso, nello skeet femminile i riflettori saranno puntati su Diana Bacosi, nuovamente in pedana dopo un periodo di pausa. L’azzurra non può che essere tra le favorite della sua gara, dove sarà motivata a riscattare la prestazione individuale alle passate Olimpiadi di Parigi 2024, dove si è piazzata solo quindicesima (salvo poi vincere l’oro nella prova mista). Insieme a lei ci saranno anche le connazionali Chiara Di Marzantonio e Simona Scocchetti.

Inutile dire però che la concorrenza sarà oltremodo agguerrita. Ai nastri di partenza ci sarà infatti la padrona di casa Emmanouela Katzouraki e la slovacca Vanesa Hocková, entrambe finaliste agli ultimi Giochi Olimpici. Fronte Stati Uniti, i fari saranno puntati invece su Dania Vizzi, reduce da uno splendido cammino in Coppa del Mondo, discorso speculare per le compagne di Nazionale Kim Rhode e soprattutto Samantha Simonton, numero 1 nel ranking della competizione itinerante.

Da non sottovalutare inoltre la neutrale Arina Kuznetsova, le cinesi Jiang Yiting (che ha brillato principalmente a Lonato del Garda in Coppa del Mondo) e Che Yufei oltre che la messicana Gabriela Rodriguez