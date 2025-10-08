Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti dello skeet maschile. Hancock sopra tutti, chance per Rossetti?

Manca sempre meno. Ancora pochi giorni e si alzerà finalmente il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, competizione quest’anno in scena ad Atene, in Grecia, da venerdì 10 a sabato 18 ottobre. Sarà ovviamente una rassegna imperdibile in chiave Italia, con tanti rappresentanti della squadra azzurra motivati a prendere medaglie pesanti in tutte le categorie.

Una delle gare più importanti in tal senso sarà quella dedicata allo skeet maschile, prova in cui la compagine tricolore punterà forte su Gabriele Rossetti, oltre che su Erik Pittini e Valerio Palmucci. Il parterre sarà iper prestigioso, complice la presenza di tanti pesi massimi coinvolti, con nota di merito per gli statunitensi.

Prevista ad esempio la partecipazione della leggenda Vincent Hancock, come sappiamo trionfatore in tantissime gare, Giochi Olimpici inclusi, del connazionale Christian Elliot, al momento in cima al ranking in Coppa del Mondo, e di Prince Conner, argento a Parigi 2024.

Fari puntati inoltre sul cileno Hector Andre Flores Barahona, altro profilo che si sta muovendo molto bene nella competizione itinerante, così come lo svedese Stefan Nillson, quinto alle ultime Olimpiadi, il ceco Jakub Tomecek, vera mina vagante, il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, sesto a Parigi, e l’egiziano Abdelaziz Mehelba, argento nel 2023. Ma nel tiro a volo, si sa, la sorpresa è davvero dietro l’angolo.