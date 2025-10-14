Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia femminile viene superata dall’Inghilterra ed è eliminata agli Europei a squadre
L’Italia femminile saluta al termine della prima fase a gironi gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso nella città croata di Zara: le azzurre nell’ultimo incontro del Gruppo 7 cedono di misura, con il punteggio di 2-3, come già accaduto ieri contro la Croazia, all’Inghilterra, che stacca il pass per gli ottavi.
Nel primo match Giorgia Piccolin (numero 23 del ranking europeo) porta in vantaggio le azzurre vincendo un match tiratissimo contro Ho Tin-Tin (49), battuta per 3-2 (8-11, 12-10, 10-12, 12-10, 12-10), ma a seguire Yu Tianer (115) ristabilisce la parità sconfiggendo Gaia Monfardini (31) per 3-0 (11-9, 11-7, 11-9).
Nella sfida tra le numero 3, invece, Nicole Arlia (54) riporta in vantaggio le azzurre regolando Jasmin Wong (145) con un netto 3-0 (11-5, 11-7, 11-7), ma a seguire le inglesi ritornano in parità grazie al successo di Ho Tin-Tin (49) su Gaia Monfardini (31) per 3-0 (11-9, 11-9, 11-9).
Nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi Yu Tianer (115) consegna il punto della vittoria all’Inghilterra battendo Giorgia Piccolin (23) per 3-1 (11-7, 11-4, 9-11, 11-4). Domani l’Italia giocherà nel tabellone per il 17° posto, che mette in palio l’ultimo pass per i Mondiali 2026 e gli ultimi due biglietti per gli Europei 2027.
INGHILTERRA – ITALIA 3-2
HO Tin-Tin – PICCOLIN Giorgia 2-3 (11 – 8, 10 – 12, 12 – 10, 10 – 12, 10 – 12)
YU Tianer – MONFARDINI Gaia 3-0 (11 – 9, 11 – 7, 11 – 9)
WONG Jasmin – ARLIA Nicole 0-3 (5 – 11, 7 – 11, 7 – 11)
HO Tin-Tin – MONFARDINI Gaia 3-0 (11 – 9, 11 – 9, 11 – 9)
YU Tianer – PICCOLIN Giorgia 3-1 (11 – 7, 11 – 4, 9 – 11, 11 – 4)
GIRONE 7
Risultati
Inghilterra-Croazia 0-3
Croazia-Italia 3-2
Inghilterra-Italia 3-2
Classifica
Croazia 4
Inghilterra 3
Italia 2