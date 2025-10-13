Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia femminile cede di misura alla Croazia agli Europei a squadre. Non basta una super Gaia Monfardini
L’Italia femminile cede di misura, per 2-3, alle padrone di casa della Croazia nella seconda giornata del Gruppo 7 degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso nella città croata di Zara: le azzurre si giocheranno il pass per gli ottavi di finale, con contestuale qualificazione ai Mondiali, domani alle ore 13.00 contro l’Inghilterra, già battuta ieri con un rotondo 0-3 dalle balcaniche.
Nel primo incontro Giorgia Piccolin (numero 23 del ranking europeo) cede al quinto set ad Hana Arapovic (34), che si impone per 3-2 (11-5, 7-11, 11-8, 6-11, 11-2), ma Gaia Monfardini (31) riequilibra la contesa sconfiggendo in maniera più netta Lea Rakovac (24), battuta per 3-0 (11-8, 11-8, 12-10).
La sfida tra le numero 3 riporta in vantaggio le padrone di casa, in virtù del successo di Ivana Malobabic (30) ai danni di Debora Vivarelli (42), sconfitta per 3-1 (5 – 11, 11 – 6, 11 – 8, 11 – 5), ma ancora una volta a pareggiare i conti è Gaia Monfardini (31), che supera anche Hana Arapovic (34), battuta per 3-1 (11-7, 6-11, 12-10, 11-8).
Nella quinta ed ultima sfida, però, è la Croazia a conquistare il punto decisivo grazie alla vittoria di Lea Rakovac (24) ai danni di Giorgia Piccolin (23), sconfitta per 3-1 (11-8, 12-10, 8-11, 11-7), con tanti rimpianti per l’azzurra anche nel secondo parziale, quando si fa rimontare dal 10-7 per poi cedere 10-12.
CROAZIA – ITALIA 3-2
ARAPOVIC Hana – PICCOLIN Giorgia 3-2 (11 – 5, 7 – 11, 11 – 8, 6 – 11, 11 – 2)
RAKOVAC Lea – MONFARDINI Gaia 0-3 (8 – 11, 8 – 11, 10 – 12)
MALOBABIC Ivana – VIVARELLI Debora 3-1 (5 – 11, 11 – 6, 11 – 8, 11 – 5)
ARAPOVIC Hana – MONFARDINI Gaia 1-3 (7 – 11, 11 – 6, 10 – 12, 8 – 11)
RAKOVAC Lea – PICCOLIN Giorgia 3-1 (11 – 8, 12 – 10, 8 – 11, 11 – 7)
GIRONE 7
Risultati
Inghilterra-Croazia 0-3
Croazia-Italia 3-2
Italia-Inghilterra domani alle 13.00
Classifica
Croazia 4
Italia 1
Inghilterra 1