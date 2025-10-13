Tennistavolo: agli Europei a squadre volano Francia, Romania e Germania. Bene al femminile Svezia e Portogallo

La seconda giornata degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo, in corso di svolgimento a Zadar, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose al maschile e al femminile nei vari gruppi della rassegna continentale.

Maschile

Samuel Walker fa volare l’Inghilterra nel 3-2 tiratissimo contro il Portogallo, in un Gruppo D che domani vedrà la Grecia da ago della bilancia. Vibrazioni positive anche per il Belgio che, con il medesimo risultato (3-2), mattatore Cedric Nuytinck nel match finale vinto fra l’altro (3-2), piega la Polonia nella Pool H. Francia dominante contro l’Ungheria: 3-1 dei transalpini ai magiari, che volano con la seconda vittoria consecutiva nella manifestazione. Nel Gruppo E, quello di un’Italia che oggi a riposato, la Danimarca ha superato 3-1 la Slovenia, cosi come fatto ieri con gli azzurri. Romania incontenibile nel Raggruppamento F: 3-0 ai Paesi Bassi ieri e 3-0 alla Slovacchia oggi, al pari della Germania nel Gruppo C che non ha lasciato scampo né all’Ucraina né alla Serbia. Svezia ingiocabile nella Pool A: ventiquattro ore fa 3-0 alla Turchia, qualche ora fa 3-0 alla Cechia. Infine la Croazia, padrona di casa: 3-1 all’Austria per i balcanici che volano sulle ali dell’entusiasmo.

Femminile

La Spagna travolge 3-0 la Francia nel Gruppo 3, mentre l’Ucraina riesce a piegare 3-1 le resistenze della Slovacchia nella Pool 8. Pesante 3-2 della Svezia sull’Austria nel Gruppo 5, decisiva Christina Kallberg, il Portogallo invece veleggia con la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo 4: lusitane superiori per 3-1 alla Cechia. Italia ko di misura 2-3 contro la Croazia nel Raggruppamento 7. Benissimo la Polonia nel Gruppo 6, che dopo aver regolato 3-1 la Bulgaria rifila un 3-0 all’Ungheria. Pool 1 con la Romania on fire che batte 3-1 il Lussemburgo, così come la Germania che dopo aver mandato ko la Slovenia con un perentorio 3-0 fa altrettanto con la Serbia.

Domani questi gli incontri in programma. Al maschile: Polonia-Finlandia e Inghilterra-Grecia (h 10.00), Serbia-Ucraina e Slovacchia-Paesi Bassi (h 13.00), Austria-Moldova, Slovenia-Italia, Cechia-Turchia e Ungheria-Spagna (h 19.00).

Al femminile: Cechia-Belgio e Spagna-Paesi Bassi (h 10.00), Austria-Grecia e Italia-Inghilterra (h 13.00), Slovacchia-Turchia, Serbia-Slovenia, Lussemburgo-Galles e Ungheria-Bulgaria (h 16.00).