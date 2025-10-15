Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia femminile cede anche alla Turchia: rinviato l’appuntamento con Mondiali 2026 ed Europei 2027
Si chiudono definitivamente, e nel peggiore dei modi, gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, per l’Italia femminile: terza sconfitta consecutiva con il punteggio di 2-3, questa volta contro la Turchia nel primo turno del tabellone per il 17° posto. A causa di questa battuta d’arresto le azzurre dovranno confidare nel ranking per accedere ai Mondiali 2026 e dovranno disputare le qualificazioni per poter prendere parte agli Europei 2027.
Nel primo match Nicole Arlia (numero 54 del ranking europeo) cede ad Ece Harac (66), vittoriosa per 1-3 (2-11, 11-7, 5-11, 7-11), ma in seguito Gaia Monfardini (31) pareggia i conti piegando Sibel Altinkaya (26) per 3-1 (13-11, 6-11, 11-8, 11-8).
Grazie alla sfida tra le numero 3 l’Italia firma il sorpasso in virtù dell’affermazione di Debora Vivarelli (42), abile a sconfiggere Ozge Yilmaz (63) per 3-1 (11-9, 11-7, 10-12, 11-7), ma i rimpianti maggiori sono per i due match point non sfruttati sul 10-8 del terzo game da Nicole Arlia (54), la quale poi viene rimontata e battuta da Sibel Altinkaya (26), che si impone per 2-3 (12-10, 11-9, 10-12, 7-11, 7-11).
Nella sfida decisiva per il passaggio del turno, infine, Gaia Monfardini (31) viene rimontata, dopo aver vinto il primo game, da Ece Harac (66), che regala la qualificazione alle anatoliche per 1-3 (11-7, 9-11, 9-11, 6-11). Questa sera Francia-Turchia e Slovenia-Bulgaria saranno le sfide che metteranno in palio due pass per gli Europei 2027, mentre le due vincenti si sfideranno venerdì per staccare il biglietto per i Mondiali 2026.
ITALIA – TURCHIA 2-3
ARLIA Nicole – HARAC Ece 1-3 (2-11, 11-7, 5-11, 7-11)
MONFARDINI Gaia – ALTINKAYA Sibel 3-1 (13-11, 6-11, 11-8, 11-8)
VIVARELLI Debora – YILMAZ Ozge 3-1 (11-9, 11-7, 10-12, 11-7)
ARLIA Nicole – ALTINKAYA Sibel 2-3 (12-10, 11-9, 10-12, 7-11, 7-11)
MONFARDINI Gaia – HARAC Ece 1-3 (11-7, 9-11, 9-11, 6-11)