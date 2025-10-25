Taekwondo, Mondiali 2025: primo titolo iridato a Wuxi per Jendoubi e Liu You-yun

Si chiude ufficialmente anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi. Sulla pedana cinese sono stati assegnati altri due titoli in questa prima rassegna iridata del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, con l’Italia che resta ancora a bocca asciutta in termini di medaglie.

Nella categoria olimpica -49 kg è arrivato il primo oro mondiale senior della carriera per la giovane emergente taiwanese Liu You-yun, numero 2 del seeding, che ha sconfitto in finale la turca Elif Akgul rimontando un round di svantaggio ed imponendosi per 3-1 alla terza e decisiva frazione dopo aver dominato la seconda (8-3). Bronzo alla cinese Fu Xiaolu e alla kazaka Nodira Akhmedova.

Nella categoria non olimpica dei -63 kg a trionfare è stato il quotato tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, storico rivale di Vito Dell’Aquila nella -58 kg (che lo ha battuto nella finale a cinque cerchi di Tokyo 2021), che ha ottenuto il primo titolo iridato della carriera dopo il bronzo di Guadalajara 2022.

Decisivo nell’ultimo atto il ritiro dell’iraniano Mahdi Hajimousaei, che non ha potuto proseguire il combattimento. Sul podio in terza posizione il giordano Mahmoud Al-Taryreh ed il sud coreano Jun Jang.