Dove vedere in tv Simone Alessio ai Mondiali di taekwondo 2025: orario, programma, streaming, avversari

Riflettori puntati su Simone Alessio in vista della giornata di domenica 26 ottobre a Wuxi, sede dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo. Sulla pedana cinese il day-3 della rassegna iridata vedrà infatti anche lo svolgimento della categoria -87 kg maschile, in cui l’Italia può sicuramente sognare in grande affidandosi ad una delle sue stelle più luminose.

Il passaggio dalla -80 kg ai pesi massimi si è rivelato sin qui abbastanza incoraggiante, con quattro titoli consecutivi ed un secondo posto in eventi di livello G2 o G3, ma il Mondiale rappresenta a conti fatti il primo vero banco di prova del 25enne calabrese nella nuova categoria in ottica Los Angeles 2028. Il fuoriclasse azzurro, alla ricerca del terzo oro iridato della carriera dopo i trionfi del 2019 e del 2022, dovrà però vedersela con tanti avversari di alto profilo tra cui l’egiziano Seif Eissa, l’ucraino Artem Harbar ed il sud coreano Woo-Hyeok Park.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della categoria -87 kg uomini con Simone Alessio ai Mondiali di taekwondo. Tutti gli incontri saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SIMONE ALESSIO AI MONDIALI DI TAEKWONDO 2025

Domenica 25 ottobre

3.00 Preliminari -87 kg uomini

9.00 Ottavi e quarti di finale -87 kg uomini

12.00 Semifinali e finali -87 kg uomini

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).