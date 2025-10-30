Taekwondo, Dinçel Kavurat regala alla Turchia la vittoria nel medagliere dei Mondiali 2025

Cala il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione che si è disputato a Wuxi (Cina) dal 24 al 30 ottobre. La giornata conclusiva della prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028 ha assegnato gli ultimi due titoli in palio, nella -53 kg femminile e nella -74 kg maschile.

Purtroppo i due giovani azzurri impegnati oggi sul tatami (la 17enne pugliese Anna Frassica ed il 18enne siciliano Angelo Mangione) sono usciti di scena nelle eliminatorie mattutine, disputando comunque una gara di spessore al debutto assoluto in una manifestazione di questo livello e sfiorando la vittoria contro avversari capaci poi di salire sul podio.

La padrona di casa Chuling Zhang, dopo aver battuto Frassica all’ultimo secondo del round decisivo, si è spinta infatti fino alle semifinali aggiudicandosi il bronzo come l’egiziana Jana Khattab. Secondo titolo consecutivo ai Mondiali per Merve Dinçel Kavurat, che bissa il trionfo di Baku 2023 nei -49 kg imponendosi questa volta nella categoria di peso superiore e regalando alla Turchia il terzo oro dell’evento, decisivo per il primato nel medagliere a Wuxi. Argento alla saudita Dunya Abutaleb.

Passando al settore maschile, l’iraniano Amir Bakhtiari ha chiuso in terza posizione nella -74 kg (insieme al russo Magomed Abdusalamov) dopo aver sconfitto per un’incollatura Mangione agli ottavi. Prima affermazione iridata in carriera per l’uzbeko Najmiddin Kosimkhojiev, che ha regolato nell’ultimo atto del torneo il brasiliano Edival Pontes (bronzo olimpico in carica nella -68 kg).