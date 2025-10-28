Taekwondo, Ludovico Iurlaro eliminato al secondo turno nella -68 kg al debutto mondiale

Termina al secondo turno la corsa di Ludovico Iurlaro nella categoria -68 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione post-olimpico in svolgimento a Wuxi. Il giovane azzurro si è fermato dunque ai trentaduesimi di finale dopo essersi tolto la soddisfazione di vincere un match al debutto assoluto in una rassegna iridata tra i senior, facendo intravedere un buon potenziale per il futuro.

Il diciottenne pugliese, bronzo agli Europei U21 nel 2024 ed impegnato nella sua prima stagione tra i grandi, non aveva ranking in questa categoria ed è dovuto partire quindi dal primo turno preliminare nella giornata odierna. Iurlaro ha battuto in due round per 13-9 e 5-1 il norvegese Niklas Kristiansen Oguz, guadagnandosi la possibilità di sfidare da sfavorito la quarta testa di serie del tabellone.

L’atleta italiano classe 2007 è stato in grado di mettere in difficoltà il forte padrone di casa cinese Lixingjun Diao, vedendo sfumare la vittoria del primo round proprio allo scadere (10-9) dopo essersi ritrovato in vantaggio per 9-8 a tre secondi dalla fine. Nella seconda ripresa Diao ha preso poi il sopravvento, andando subito in fuga ed imponendosi per 12-3.

La spedizione tricolore resta dunque ferma all’argento di Simone Alessio nella -80 kg come piazzamenti sul podio, quando mancano ancora tre carte da giocare nelle ultime due giornate della manifestazione: domani Vito Dell’Aquila nella -58 kg, poi giovedì Angelo Mangione nella -74 kg e Anna Frassica nella -53 kg.