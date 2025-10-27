Taekwondo: la Turchia sale in cattedra nel quarto giorno di gare ai Mondiali

Ancora una giornata importante per la Turchia, Paese che è salito in cattedra in occasione della quarta giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento a Wuxi, in Cina, aggiudicandosi due ori nelle tre gare pianificate.

Nella categoria +73 kg femminile infatti a spuntarla è stata Nafia Gus Aydin che, in tre round, ha battuto Svetlana Osipova imponendosi per 2-1 (3-2, 5-5, 0-6). L’uzbeka invece in precedenza aveva superato in un match combattutissimo la padrona di casa Wenzhe Mu per 2-1 (4-3, 3-3, 5-4), mentre l’anatolica si era imposta senza patemi sulla britannica Lauren Williams per 2-0 (-2-0, 7-3).

Nella categoria -80 kg maschile a conquistare il metallo più pregiato è stato il brasiliano Henrique Marques Rodrgues Fernandes che, nell’ultimo atto, ha arginato il cinese Qizhang Xiand per 2-0 (1-2, 0-0). Sul gradino più basso si sono invece accomodati il neutrale Artem Mytarev, battuto per 2-1 (1-3, 10-9, 2-4) dal neo Campione Mondiale, oltre che il sudcoreano Geon-woo Seo, uscito sconfitto dal vìs-a-vìs con Xiand per 2-1 (1-4, 4-3, 4-4).

Nella categoria -46 kg la Turchia ha poi festeggiato ancora grazie ad Emine Gogebakan, abile a regolare per 2-0 (0-5, 4-7) la neutrale Milana Bekulova in un confronto conclusivo a senso unico. Bronzo invece per la kazaka Kumartayeva, caduta proprio contro Gogebakan per 2-0 (3-1, 6-2) e l’atleta di casa Shiyi Wang, sconfitta da Bekulova per 2-0 (2-2, 8-6).

Nella giornata odierna non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.