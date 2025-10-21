Taekwondo, l’esame dei Mondiali per Simone Alessio nella nuova categoria di peso

Simone Alessio sarà una delle due punte di diamante dell’Italia in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. Il fenomeno azzurro sogna di laurearsi campione iridato nella terza categoria diversa, dopo i successi di Manchester 2019 nella -74 kg e di Baku 2023 nella -80 kg.

Il 25enne calabrese ha scelto infatti di passare dalla -80 kg alla -87 kg dopo la conquista del bronzo olimpico a Parigi 2024, con l’obiettivo di diventare il numero uno al mondo tra i pesi massimi verso Los Angeles 2028. Una sfida sicuramente ambiziosa e stimolante per un atleta che aveva dimostrato in alcuni frangenti (soprattutto nel biennio 2022-2023) di poter addirittura dominare a livello globale nella -80 kg, mancando solamente l’appuntamento con l’oro olimpico ma riuscendo comunque a salire per la prima volta in carriera sul podio ai Giochi.

L’approccio di Alessio alla nuova categoria di peso è stato sin qui ottimale, avendo collezionato una sequenza di quattro vittorie consecutive in tornei G2 (Fujairah, Eindhoven, Charlotte) o G3 (President’s Cup a Sofia) prima di cedere all’esperto norvegese Richard Oremann in finale ad Amburgo dovendo accontentarsi della seconda piazza nel German Open andato in scena a metà settembre.

Vedremo se il nativo di Livorno classe 2000 saprà esprimersi al top anche al suo primo Mondiale nella -87 kg, dopo essere stato in grado quest’anno di battere in due round un big internazionale dei pesi massimi come il britannico Caden Cunningham, argento olimpico a Parigi e campione d’Europa in carica. Molto dipenderà anche dal sorteggio e dall’evoluzione del tabellone, ma un fuoriclasse del calibro di Simone Alessio non può che puntare al podio nonostante l’elevata qualità della concorrenza.