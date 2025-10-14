Taekwondo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: Dell’Aquila e Alessio le punte

I Mondiali 2025 di taekwondo si disputeranno a Wuxi (Cina) dal 24 al 30 ottobre. La rassegna iridata della stagione post-olimpica si disputerà in terra asiatica, dove ogni Nazione potrà schierare un massimo di sedici atleti (otto uomini e otto donne), soltanto uno per ciascuna delle sedici categorie di peso (54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg, +87kg sul fronte maschile; -46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73kg, +73kg sul lato femminile).

Si affronteranno atleti nati prima del 2009, adottando l’ormai abituale format del “best of 3 rounds” (due minuti per due o tre riprese) con sistema a eliminazione diretta, verranno assegnate quattro medaglie per ogni categoria di peso (è previsto il doppio bronzo). Verranno messi in palio punti per il ranking mondiale secondo il grado G-14 e inizierà a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I tabelloni verranno sorteggiati il prossimo 22 ottobre.

Le punte di diamante saranno due: Vito Dell’Aquila (Campione Olimpico a Tokyo 2020 e Campione del Mondo nel 2022, impegnato tra i 58 kg) e Simone Alessio (bronzo tra gli 80 kg ai Giochi di Parigi 2024 e due volte Campione del Mondo, tra i 74 kg nel 2019 e tra gli 80 kg nel 2023, in questa occasione lo vedremo all’opera tra i -87 kg). Altri cinque azzurri saranno al via nei tornei maschili: Andrea Conti (-54 kg), Denis Baretta (-63 kg), Ludovico Iurlaro (-68 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Mattia Molin (+87 kg).

Ai nastri di partenza ci saranno tra donne: Ilenia Matonti (-49 kg), Anna Frassica (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg), che proveranno a stupire in una manifestazione che si preannuncia particolarmente intensa. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 di taekwondo.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TAEKWONDO 2025

UOMINI

Andrea Conti (-54 kg)

Vito Dell’Aquila (-58 kg)

Denis Baretta (-63 kg)

Ludovico Iurlaro (-68 kg)

Angelo Mangione (-74 kg)

Simone Alessio (-87 kg)

Mattia Molin (+87 kg)

DONNE

Ilenia Matonti (-49 kg)

Anna Frassica (-53 kg)

Giada Al Halwani (-57 kg)