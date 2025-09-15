Taekwondo
Taekwondo: Simone Alessio sul podio al German Open. Bene anche Matteo De Angelis
L’Italia del taekwondo torna dal German Open di Amburgo con due podi. La spedizione azzurra sui campi di gara teutonici ha registrato gli acuti di Simone Alessio e Matteo De Angelis.
Nel torneo classificato come G2, importante tappa di avvicinamento ai Mondiali del prossimo ottobre (24-30 a Wuxi, in Cina), gli azzurri si mettono in mostra evidenziando un’ottima condizione nelle categorie pesanti; all’interno di un contest che ha testato l’introduzione del nuovo regolamento, con un sistema di punteggio semplificato, l’utilizzo di sensori per i colpi di pugno e nuove disposizioni disciplinari.
Simone Alessio – che continua il suo processo di crescita successivo a Parigi 2024, con cambio di categoria di peso – chiude con il secondo posto nei -87 kg, al termine di un percorso che l’ha visto cedere soltanto all’esperto norvegese Richard André Ordemann, mentre Matteo De Angelis (bronzo nei +78 ai Mondiali Juniores 2024, ndr) si piazza al terzo posto nei +87 kg, cedendo in semifinale nel suo tabellone all’iraniano Abolfazi Abbasipouya.
“È noto a tutti quanto io odi perdere e quanto punti ad arrivare sempre sul gradino più alto del podio – ha dichiarato Simone Alessio al termine della finale al sito della FITA – . Questa volta non è andata come speravo, ma è una tappa importante sulla strada verso i Mondiali, che restano il mio obiettivo principale della stagione. Da domani si ricomincia a lavorare per arrivare pronti all’appuntamento più importante”.
“Era la mia prima gara con le nuove regole ed è andata bene: sono contento della prestazione. Non pensavo di arrivare a medaglia – ha spiegato invece Matteo De Angelis – anche perché ero reduce dall’influenza e le condizioni non erano ottimali. Spero di essere convocato per i Mondiali, altrimenti continuerò a lavorare sodo per le prossime sfide”.
Due podi e tanti buoni piazzamenti: Elisa Bertagnin (-46 kg), Anna Frassica (-53 kg), Ilenia Elisabetta Matonti (-53 kg), Giulia Maggiore (-67 kg) e Andrea Conti (-54 kg), si sono infatti fermati ai quarti di finale dei rispettivi tornei.