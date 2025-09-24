Taekwondo, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Alessio e Dell’Aquila le punte azzurre a Wuxi

Dal 24 al 30 ottobre si terranno a Wuxi i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione che apre il nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028. L’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista nella rassegna iridata e si presenterà in Cina con un gruppo di nove atleti (tre donne e sei uomini) per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie.

Le stelle della spedizione azzurra saranno come di consueto Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, entrambi candidati ad un posto sul podio rispettivamente nei -58 kg e nei -87 kg. Il calabrese è salito infatti di categoria dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei -80 kg, dimostrandosi subito competitivo e ottenendo risultati incoraggianti anche tra i pesi massimi.

Spazio poi a tanti giovani emergenti per completare la delegazione italiana a Wuxi, con la direzione tecnica che ha convocato per i Mondiali anche Andrea Conti (-54 kg), Dennis Baretta (-63 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Mattia Molin (+87 kg) al maschile e Ilenia Matonti (-49 kg), Anna Frassica (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg) al femminile.

Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri per i Mondiali di taekwondo.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TAEKWONDO 2025

FEMMINILE:

Ilenia Matonti (-49 kg), Anna Frassica (-53 kg), Giada Al Halwani (-57 kg).

MASCHILE:

Andrea Conti (-54 kg), Vito Dell’Aquila (-58 kg), Dennis Baretta (-63 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Simone Alessio (-87 kg), Mattia Molin (+87 kg)