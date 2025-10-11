Superbike, Razgatlioglu regola Bulega nella Superpole del GP di Estoril

Toprak Razgatlioglu sale in cattedra in occasione della Superpole valida per il GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Grandissima prestazione del turco, abile a regolare il rivale Nicolò Bulega in quella che si preannuncia una delle lotte più divertenti dell’intero campionato, vista l’altissima posta in palio.

Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza alla BMW ha fermato il cronometro a 1:34.203, rifilando un distacco di 0.346 al ducatista, il quale ha arginato l’ottimo compagno di squadra Alvaro Bautista, terzo classificato con un ritardo di addirittura 0.960.

Importante anche quanto fatto dalla bimoto KB998 di Alex Lowes, quarto con un gap di 0.995 precedendo l’Honda di Xavi Vierge, quinto a 1.052, oltre che la Yamaha di Jonathan Rea, sesto a 1.074.

Leggermente attardati gli altri italiani. Andrea Locatelli si è infatti accomodato all’ottavo posto a 1.129, seguito da Axel Bassani, nono a 1.235 e da Andrea Iannone, decimo a 1.426. Più indietro ancora Yari Montella, sedicesimo a 1.805 e Micheal Rinaldi, diciannovesimo a 2.672. Alle 15:00 si disputerà gara-1.