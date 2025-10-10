Superbike, Nicolò Bulega domina la FP2 dell’Estoril e manda un messaggio a Razgatlioglu

Si annuncia un duello sempre più rovente tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega in vista del weekend attuale. I due contendenti al titolo, infatti, hanno fatto il vuoto nella prima giornata di lavoro sul tracciato dell’Estoril, con la consapevolezza che le tre manche in programma molto probabilmente saranno un testa a testa tra di loro, con gli avversari a debita distanza.

Nicolò Bulega (Ducati) ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale superbike 2025 con il tempo di 1:35.778. Sul tracciato portoghese il pilota emiliano ha distanziato Toprak Razgatlioglu (BMW) di 232 millesimi, dato che il campione in carica ha chiuso in 1:36.010.

Terza posizione per il britannico Alex Lowes (bimota) a 570 millesimi da Bulega, quarta per Axel Bassani (bimota) a 623, mentre è quinto il britannico Ryan Vickers (Ducati) a 647. Si ferma in sesta posizione Jonathan Rea (Kawasaki) a 761 millesimi, quindi in settima lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 826, mentre è ottavo il britannico Sam Lowes (Ducati) a 841. Nona posizione per l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 877, mentre completa la top10 Andrea Locatelli (Yamaha) a 907.

Chiude 12° Andrea Iannone (Ducati) a 951 millesimi, alle spalle di Alvaro Bautista (Ducati) 11° a 910, mentre è 16° Yari Montella (Ducati) a 1.301. Ricordiamo che Danilo Petrucci è stato dichiarato ‘unfit’ dopo la FP1. Il pilota umbro si è dovuto arrendere a seguito di un infortunio alla mano destra (nello specifico la rottura del quarto metacarpo) occorso durante un allenamento in palestra nei giorni scorsi.