Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari 11 ottobre, programma, streaming

Oggi, sabato 11 ottobre, seconda giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 12.00 E ALLE 15.00

Tiene banco il duello tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Il pilota turco della BMW ha un vantaggio di 36 punti, in un confronto ravvivato dai riscontri di Aragon del centauro italiano della Ducati. L’emiliano, infatti, ha risposto al successo di Toprak in gara-1, facendo sue la Superpole Race e gara-2, lanciando il guanto di sfida al suo rivale.

Il centauro della Rossa non potrà fare altro che spingere al massimo per tenere aperte le sue possibilità iridate, rischiando il tutto per tutto. Un atteggiamento che si è compreso chiaramente nel corso delle prove libere di ieri in cui Bulega ha messo in mostra un gran passo. Vedremo se quest’oggi ci sarà una conferma.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Estoril (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport Uno (201) si potrà seguire solo Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta solo della prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 11 ottobre (orari italiani)

Ore 10.00 Superbike, prove libere 3 a Estoril (Portogallo) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 12.00 Superbike, Superpole a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00 Superbike – Gara 1 a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per l’intera programmazione, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 11 ottobre (orari italiani)

Ore 15.00 Superbike – Gara 1 a Estoril (Portogallo) – Diretta tv in chiaro