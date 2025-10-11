Superbike: Razgatlioglu si prende gara-1 al GP di Estoril. Secondo Bulega

Il cuore non basta. Toprak Razgatlioglu rispetta il pronostico e vince la gara-1 del GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Dominio del turco nel circuito lusitano, abile a regolare Nicolò Bulega. Il pilota in forza alla BMW si è reso artefice di una performance solida, contrassegnata da due partenze a causa di un maxi incidente che ha coinvolto Nagashima, Mackenzie, Bassani, Van der Mark e Sofuoglu.

In occasione del secondo start il pilota che l’anno prossimo correrà in MotoGP ha non poco faticato, ritrovandosi in quinta posizione salvo risalire prepotentemente la china fino a superare prima la Ducati di Bulega e, successivamente, quella di Alvaro Bautista, fino a quel momento in testa.

Con l’aria pulita, Razgatlioglu sale quindi di colpi, dettando il ritmo e rifilando secondi su secondi agli avversari. Si staccheranno tutti, ad eccezione proprio di Nicolò, unico a tenergli corda prima con uno scarto di un secondo e mezzo, arrivando poi addirittura fino a sette decimi sfruttando anche la gestione delle gomme di Toprak che, una volta fiutato il pericolo, si rimette in marcia scacciando via ogni pericolo.

Alla fine il nativo di Alanya chiuderà il discorso con un vantaggio di +1.948 su Bulega. Eloquente il gap del terzo della classe Bautista, rimasto attardato di più di 14 secondi, fotografia della grande differenza che c’è tra i primi due e tutti gli altri. A chiudere la top-5 è stata invece la Yamaha di Andrea Locatelli (a 16.563), seguito da Alex Lowes (a 17.044). Ottava piazza poi per Andrea Iannone, undicesimo per Axel Bassani, out invece Yari Montella.

Nella classifica piloti Razgatlioglu conduce le operazioni con 548 punti, 41 in più rispetto a Bulega secondo con 507 davanti a Petrucci, terzo a 284. Domani, domenica 12 ottobre, si svolgeranno la Superiore Race e gara-2.