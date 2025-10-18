Sport in tv oggi (sabato 18 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 18 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam: nuovo atto della rovente rivalità tra il tennista italiano e lo spagnolo (rispettivamente numero 2 e numero 1 del mondo), impegnati nella sfida di esibizione sul cemento di Riad con in palio un assegno da sei milioni di dollari. I Mondiali di tiro a volo propongono il trap misto, dove l’Italia si giocherà delle carte molto importanti in ottica medaglie.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con un’autentica abbuffata: Sprint Race e qualifiche per la F1 con il GP degli USA ad Austin, Sprint Race e qualifiche per la MotoGP con il GP d’Australia a Phillip Island, gara-1 del GP di Spagna per la Superbike sul circuito di Jerez, 4 Ore di Portimao per la Le Mans Series. In palio il primo trofeo stagionale di volley femminile: Conegliano e Milano si sfideranno a Trieste per la Supercoppa Italiana, la corazzata veneta partirà con i favori del pronostico

Spazio anche agli sport invernali con il Grand Prix di pattinaggio di figura (Guignard/Fabbri sono molto attesi in Francia) e il World Tour di short track (prime finali del fine settimana sul ghiaccio di Montreal: riflettori puntati su Pietro Sighel, non ci sarà Arianna Fontana). Gli altri tornei di tennis della settimana proporranno le semifinali: Jasmine Paolini sarà impegnata contro la kazaka Elena Rybakina nel WTA 500 di Ningbo, una vittoria garantirebbe la qualificazione alle WTA Finals.

Ultime corse di questa annata agonistica per gli amanti del grande ciclismo: quinta tappa del Tour of Guangxi e quarta frazione del Tour of Holland, senza dimenticarsi del ciclocross con l’Exact Cross a Essen. Da seguire anche la Coppa del Mondo di nuoto e poi la ricca abbuffata dei campionati nazionali degli sport di squadra tra pallanuoto, pallamano, rugby, basket.

Sul fronte calcistico ci sarà l’imbarazzo della scelta: Serie A, Serie B, Serie C, campionati esteri e la finale per il terzo posto ai Mondiali Under 20, oltre alla ricca proposta della Serie A di calcio femminile e all’esordio dell’Italia contro il Costa Rica ai Mondiali Under 17 femminili. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 18 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 18 ottobre

00.25 MOTO2 – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.00 JUDO – Grand Prix a Guadalajara, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

01.00 NUOTO – Coppa del Mondo a Westmont, finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

01.10 MOTOGP – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.50 MOTOGP – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

03.45 MOTO3 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 GOLF (DP World Tour) – India Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – KL Masters Malaysia Super 100 (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, finali) – Compound femminile a Nanjing, tabellone finale dai quarti (diretta streaming su Archery+)

04.40 MOTO2 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

05.00 TRIATHLON – T100 World Tour a Wollongong (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

05.00 TENNIS – WTA 250 Osaka, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

05.10 CICLISMO – Tour of Guangxi, quinta tappa: Yizhou-Nongla (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 07.00)

06.00 MOTOGP – GP Australia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Trap misto a squadre, 75 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, finali) – Compound maschile a Nanjing, tabellone finale dai quarti (diretta streaming su Archery+)

08.15 RALLY (Mondiale WRC) – Rally d’Europa, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 10.30 alle ore 11.30; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 14.00 alle ore 15.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00)

08.30 BMX FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Park maschille a Shanghai, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

09.00 TENNIS – WTA 500 Ningbo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta tv su Sky Sport Uno per Paolini-Rybakina e Sky Sport Arena per l’altra semifinale; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Rybakina (ore 09.00)

09.15 SUPERBIKE – GP Spagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Danimarca (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei a squadre/femminili, semifinali (diretta streaming su ETTU Tv)

11.00 SUPERBIKE – GP Spagna, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 EQUITAZIONE (Coppa del Mondo) – Dressage a Herning (diretta streaming su FEI Tv)

12.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, semifinale doppio (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bolelli/Vavassori-Erler-Galloway

12.00 TENNIS – ATP 250 Almaty, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.15 CICLISMO – Giro di Serbia, seconda tappa: Novi Sad-Belgrado (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 CICLISMO – Tour of Holland, quarta tappa: Emmen-VAM Berg (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 13.50)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Genoa-Ternana, Sassuolo-Como (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Paderborn-Arminia Bielefeld (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Dance rhythm ad Angers (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Essen (diretta streaming su Discovery+)

14.00 SUPERBIKE – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 TIRO A VOLO (Mondiali) – Trap misto a squadre, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

14.30 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Foggia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free program femminile ad Angers (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 16.25; diretta streaming su Rai Play fino alle ore 16.25; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Pisa-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Bari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17) – Italia-Costa Rica (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17) – Cina-Norvegia (diretta streaming su Fifa+)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Milan (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Essen (diretta streaming su Discovery+)

15.30 TENNIS – ATP 250 Bruxelles, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Colonia-Augsburg, Heidenheim-Werder Brema, Lipsia-Amburgo, Wolfsburg-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Biella-Viadana, Emilia-Vicenza (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Ortigia-Savona, Trieste-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 MOTORSPORT (Europe Le Mans Series) – 4 Ore a Portimao, gara (diretta streaming su Discovery+)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Olympic Roma-Quinto, Roma-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Leeds (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Girona (diretta streaming su DAZN)

16.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Rovigo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

16.45 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ettifaq-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

17.00 NUOTO – Coppa del Mondo a Westmont, batterie (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Avellino (diretta streaming su DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Conegliano-Milano (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Bra (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Osijek (diretta streaming su Como Tv)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Posillipo (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program maschile ad Angers (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.30; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Leuven-Brugge (diretta streaming su DAZN)

18.30 TENNIS – Six Kings Slam, finali (diretta streaming su Netflix). Si apre con Djokovic-Fritz per il terzo posto, a seguire (e non prima delle ore 20.00) Sinner-Alcaraz per il trofeo

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streeaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Telimar, Pro Recco-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cologne-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven- G.A. Eagles (diretta streaming su Como Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

19.00 F1 – GP USA, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Coppa di Portogallo, sedicesimi di finale) – Celoricense-Porto (diretta streaming su Como Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Trieste, Eppan-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Cesena (diretta streaming su DAZN)

19.35 SHORT TRACK – World Tour a Montreal, terza giornata (diretta streaming su Discovery+)

20.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Trieste (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Nassr-Al Fateh (diretta streaming su Como Tv)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Fasano, Chiaravalle-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free program coppie ad Angers (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Stormers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Mondiali U17) – Tre partite: Camerun-Paesi Bassi, Corea del Nord-Messico, USA-Ecuador (diretta streaming su Fifa+)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-AZ Alkmaar (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Mondiali Under 20, finale per il terzo posto) – Colombia-Francia (diretta streaming su Fifa+)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Le Havre (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Coppa di Portogallo, sedicesimi di finale) – Ferreira-Sporting Lisbona (diretta streaming su Como Tv)

23.00 F1 – GP USA, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

23.00 MMA – UFC Fight Night 272, main event: De Ridder vs Allen (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)