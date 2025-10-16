Dove vedere in tv Conegliano-Milano, Supercoppa volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno per la conquista della Supercoppa Italiana di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre (ore 17.30), sarà Trieste a ospitare il match che metterà in palio il primo trofeo della stagione. La corazzata veneta, che si presenta da Campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia, andrà a caccia dell’ottavo trionfo consecutivo (nonché nono della propria storia), mentre le meneghine, sconfitte nella finale scudetto, proveranno a scrivere il loro nome nell’albo d’oro per la prima volta.

Le Pantere hanno sconfitto la formazione lombarda negli ultimi due appuntamenti che valevano la Supercoppa Italiana: 3-1 a Livorno nel 2023 e 3-2 a Roma nel 2024. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte in tutti i precedenti della passata stagione, in cui hanno alzato al cielo tutti i trofei (compresi scudetto, Champions League e Mondiale per Club), il sestetto guidato da Stefano Lavarini riuscirà a invertire la rotta oppure si assisterà al monologo a cui tutti gli appassionati di pallavolo sono ormai abituati?

Si preannuncia un grande duello tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak, Conegliano potrà fare leva sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, mentre Milano potrà contare sui martelli Elena Pietrini e Khalia Lanier. Sfida in salsa nazionale al centro tra Sarah Fahr e Anna Danesi, il libero Monica De Gennaro sarà una delle armi in più dell’Imoco. La partita si gioca nelle battute iniziali della stagione, entrambe le formazioni hanno disputato tre partite di campionato prima di questo scontro diretto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, match valido per la Supercoppa Italiana 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 18 ottobre

Ore 17.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.