LIVE Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: in palio un assegno milionario da capogiro!

Il programma del match Sinner-Alcaraz

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del torneo d’esibizione Six Kings Slam 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, l’italiano vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando si impone nell’ultimo atto proprio contro lo spagnolo.

Visto il carattere puramente d’esibizione, il match non avrà i crismi dell’ufficialità, e dunque non rientrerà nelle statistiche, in quanto la manifestazione non fa parte del calendario dell’ATP Tour, dunque il dato, comunque vada questa sera, vedrà sempre l’iberico è in vantaggio per 10-5 negli scontri diretti sul circuito maggiore. Per lo stesso motivo il torneo saudita non assegnerà punti per il ranking ATP: Sinner ed Alcaraz, dunque, non guadagneranno punti né oggi né per i successi precedenti. Nel duello per la corsa al numero 1 del mondo, dunque, tutto resterà invariato, dato che lo scorso anno sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz disputarono lo stesso torneo d’esibizione nel corso di questa settimana del calendario ATP.

Nessuno dei due, inoltre, dovrà scartare punti per la classifica nell’aggiornamento di lunedì prossimo: lo spagnolo, dunque, resterà in testa alla classifica mondiale con 11340 punti contro i 10000 dell’azzurro, il quale però potrà recuperare terreno a Vienna la settimana prossima, quando non scarterà punti ed Alcaraz non scenderà in campo, provando ad avvicinarsi ulteriormente nel Masters 1000 di Parigi-Nanterre a fine mese.

Un motivo d’interesse, invece, riguarda sicuramente il montepremi in palio: tutti i 6 partecipanti al torneo hanno intascato un gettone di presenza di 1.5 milioni di dollari statunitensi (circa 1.3 milioni di euro), mentre la sola vittoria odierna varrà altri 4.5 milioni di dollari statunitensi (circa 3.9 milioni di euro). L’assegno per il vincitore del torneo, dunque, sarà in totale di 6 milioni di dollari statunitensi (circa 5.2 milioni di euro). Non è stato reso noto se per i piazzamenti dal secondo al quarto posto sono previsti ulteriori premi in denaro oltre al gettone di presenza.

Il match tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si giocherà a Riad, in Arabia Saudita, e sarà il secondo incontro in programma nella giornata di sabato 18 ottobre: l’ordine di gioco, infatti, verrà aperto dall’incontro tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, valido per il 3° posto, che inizierà alle ore 18.30 italiane. La sfida tra l’azzurro e l’iberico, invece, sarà la seconda di giornata e si giocherà non prima delle ore 20.00 italiane. OA Sport vi offre la diretta live testuale della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che sarà valida per la finale del Six Kings Slam 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!