Sinner domina Tsitsipas e raggiunge Djokovic in semifinale al Six Kings Slam

Comincia con una vittoria il cammino di Jannik Sinner nel Six Kings Slam, il torneo ad esibizione arrivato alla sua seconda edizione e che si disputa a Riad in Arabia Saudita. L’altoatesino ha dominato la sua sfida con Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e sedici minuti di gioco. Sinner si qualifica così per la semifinale dove affronterà Novak Djokovic, mentre l’altro match sarà tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che ha battuto agevolmente Alexander Zverev.

Una buona prestazione quella di Sinner, che ha spinto soprattutto sul rovescio del greco, mandandolo in grande difficoltà. Sinner ha ottenuto il 76% dei punti quando ha servito la prima, mentre ha sofferto di più con la seconda dove ha vinto il 31% dei punti (Tsitsipas ancora meno con il 16%).

Sinner parte subito con l’acceleratore schiacciato e sfrutta immediatamente la palla break con un dritto vincente dopo un rovescio del greco che ha toccato il nastro. Il greco ha l’occasione immediata di recuperare, ma Sinner cancella le due palle del controbreak aggrappandosi alla prima di servizio. Il numero due del mondo allunga poi nel terzo game, strappando ancora il servizio al greco con un gran dritto all’incrocio delle righe. Sinner non si ferma più e vola sul 5-0 con un nuovo break, complice il doppio fallo di Tsitsipas. Nel sesto game Sinner va sotto 0-40, ma alla terza palla break l’azzurro sbaglia di dritto e Tsitsipas ottiene il primo game. Sinner non concede più nulla e vince 6-2.

Jannik comincia fortissimo anche il secondo set. Arriva subito il break dell’azzurro e poi successivamente arriva il 3-0 da parte dell’altoatesino, con il greco che sbaglia il dritto. Tsitsipas riesce a rientrare nel set, con il controbreak che arriva nel quarto game con l’azzurro che perde il controllo con il rovescio. Sinner non concede nulla e nel nono gioco arriva un altro break con l’errore di dritto di Tsitsipas. Jannik vince 6-3 e vola in semifinale.