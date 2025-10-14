Six Kings Slam 2025: il tabellone di Jannik Sinner. Un turno aggiuntivo rispetto ad Alcaraz e Djokovic

Il tabellone della seconda edizione dell’esibizione Six Kings Slam è particolare. Questo perché si gioca in sei, e non in otto: questo fa sì che in due debbano partire dalle semifinali e gli altri quattro dai quarti. Come si determina chi parte prima e chi dopo? Semplice: con il numero degli Slam finora vinti.

E, poiché Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, con 24 e 6, sono al momento i maggiori pluripremiati, ecco che lo spot in semifinale l’hanno loro. Per Jannik Sinner, che ne ha 4, partenza dai quarti contro Stefanos Tsitsipas, uno dei tre che vero e proprio King non è mai stato, avendo sì raggiunto due finali Slam, ma non avendone conquistata alcuna.

In sostanza, per Sinner il percorso è Tsitsipas-Djokovic, dalla Grecia alla Serbia, mentre dall’altra parte Taylor Fritz sfida Alexander Zverev. L’americano e il tedesco sono destinati a giocarsi un appuntamento con Alcaraz nel confronto che non prevede la presenza di ex vincitori Slam (anche per loro finali senza vittorie).

Tsitsipas, com’è noto, non ha propriamente avuto una grande stagione, essendo sceso parecchio di livello, avendo vinto un solo torneo (Dubai) e avendo completamente mancato le semifinali in tutti i Masters 1000 giocati, per tacer degli Slam in cui si è sempre fermato al secondo turno.

Diversa la situazione di Djokovic: quattro semifinali Slam una in fila all’altra, quattro sconfitte, ma anche una finale Masters 1000 a Miami e una semifinale a Shanghai. Sono risultati di un signor livello per i suoi 38 anni, anche se ormai ha preso a centellinare parecchio le proprie presenze sul circuito. E poi, ovviamente, la sfida più pronosticata è quella con Alcaraz in finale, con un 2025 che è stato praticamente tutto basato sula sfida reciproca.