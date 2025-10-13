Cedric Pioline convinto: “Sinner e Alcaraz ci saranno al Masters di Parigi, ci sono 1000 punti”

Una convinzione o una speranza? Nei fatti, gli organizzatori del Masters1000 di Parigi, ultimo torneo di questa tipologia del 2025 a precedere le ATP Finals, confidano nella presenza dei primi due giocatori del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’evento, previsto dal 27 ottobre al 2 novembre, potrebbe avere un interesse particolare.

A sostenerlo è il direttore del torneo, Cedric Pioline: “I mille punti ATP assegnati al vincitore saranno importanti. Naturalmente, tutti i giocatori sono fisicamente esausti perché è la fine della stagione“, ha sottolineato l’ex tennista francese. Alcaraz e Sinner, tra l’altro, reduci da problemi fisici: lo spagnolo che ha saltato il 1000 di Shanghai per una distorsione alla caviglia; l’azzurro costretto al ritiro negli ottavi del torneo cinese per i crampi.

“Il calendario è molto fitto, ma siamo fiduciosi“, ha aggiunto Pioline. Incerta la presenza poi di Novak Djokovic, che non ha sciolto le proprie riserve rispetto a una sua presenza anche nelle Finals di Torino. Nole, molto probabilmente, chiuderà la stagione nell’ATP250 di Atene, torneo di cui detiene i diritti con la sua famiglia. Giova ricordare che, dopo quasi 40 anni a Bercy, il 1000 si svolgerà per la prima volta nel nord-ovest di Parigi, alla Défense Arena.