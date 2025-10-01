Serie A basket 2025-2026: tutti gli italiani (convocabili) squadra per squadra

Andiamo, in questa lista, a scoprire tutto il novero dei giocatori che, presenti nel campionato italiano, hanno le carte in regola per poter disputare incontri ufficiali con la Nazionale italiana. Si va dalla Virtus Bologna, i cui giocatori sono o sono stati tutti protagonisti in azzurro, alle neopromosse, che ripropongono nomi già visti con la maglia dell’Italia in anni passati.

Nel testo viene data spiegazione di alcune situazioni particolari, nonché di situazioni sulle quali le persone in questione non si sono espresse.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA

6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato

7 Saliou Niang (199 cm, 86 kg; Senegal-Italia, ala, 2004) – Da Trento

8 Matteo Accorsi (190 cm; Italia, guardia, 2007) – Dalle giovanili

15 Matteo Baiocchi (196 cm; Italia, ala piccola, 2007) – Dalle giovanili

22 Abramo Canka (201 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Dagli Stetson Hatters

23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, play/guardia, 1987) – Confermato

35 Mouhamet Rassoul “Momo” Diouf (206 cm, 105 kg; Italia-Senegal, ala/centro, 2001) – Confermato

45 Nicola Akele (203 cm, 96 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato

GERMANI BRESCIA

3 Giancarlo Ferrero (198 cm, 97 kg; Italia, ala, 1988) – Confermato

6 Andrea Doneda (197 cm; Italia, ala piccola, 2006) – Dalla BluOrobica Bergamo

7 Mattia Santinon (185 cm; Italia, play/guardia, 2006) – Dalla Stella Azzurra Roma

8 Amedeo Della Valle (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

11 Alessandro Tonelli (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2006) – Dalle giovanili

25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1990) – Confermato

TRAPANI SHARK

0 Alessandro Cappelletti (186 cm, 89 kg; Italia, play/guardia, 1995) – Da Sassari

6 Riccardo Rossato (190 cm, 85 kg; Italia, guardia, 1996) – Confermato

11 John Petrucelli (193 cm, 82 kg; USA-Italia, guardia/ala, 1992) – Confermato

Caso particolare: Ryan Arcidiacono. Nel 2014 Luca Dalmonte lo chiamò con la Nazionale sperimentale (17 partite fino al 2015). Anni dopo si scoprì che un avo aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, il che gli impedisce di avere il passaporto. A Trapani può giocare da italiano.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

1 Niccolò “Nico” Mannion (190 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Confermato

7 Stefano Tonut (194 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

17 Giampaolo Ricci (201 cm, 102 kg; Italia, ala grande, 1991) – Confermato

21 Diego Flaccadori (195 cm, 80 kg; Italia, play/guardia, 1996) – Confermato

35 Leonardo Totè (210 cm, 110 kg; Italia, ala/centro, 1997) – Da Napoli

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

7 Cheickh Niang (195 cm, 88 kg; Italia, guardia, 2008) – Dalle giovanili

10 Andres “Toto” Forray (187 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1986) – Confermato

11 Theo Airhienbuwa (201 cm, 96 kg; Italia, ala piccola, 2006) – Da Verona

13 Federico Cattapan (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 2008) – Dalle giovanili

68 Patrick Hassan (185 cm, 77 kg; Italia, guardia, 2007) – Confermato

Per Toto Forray si è scelto di classificarlo come italiano per rendere il giusto omaggio al contributo dato dalla sua storia cestistica e umana, sempre vissuta dalle nostre parti dal 2003 a oggi e in particolare a Trento dal 2011 a oggi.

PALLACANESTRO TRIESTE

Il roster

8 Lodovico Deangeli (205 cm, 90 kg; Italia, guardia/ala, 2000) – Confermato

10 Michele Ruzzier (183 cm, 80 kg; Italia, play, 1993) – Confermato

13 Francesco Candussi (211 cm, 109 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

18 Pietro Iannuzzi (190 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2006) – Dalla Reyer Venezia

23 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; Italia-USA, ala grande, 1989) – Confermato

25 Davide Moretti (190 cm, 81 kg; Italia, play, 1998) – Dalla Reyer Venezia

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

7 Tomas Woldetensae (196 cm, 89 kg; Italia, ala, 1998) – Da Napoli

8 Omar Mainini (187 cm; Italia, ala, 2006) – Dalle giovanili

16 Lorenzo Uglietti (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1994) – Confermato

20 Luca Severini (204 cm, 95 kg; Italia, ala, 1996) – Da Tortona

31 Michele Vitali (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

UMANA REYER VENEZIA

00 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

4 Alessandro Lever (208 cm, 105 kg; Italia, ala/centro, 1998) – Confermato

5 Giovanni De Nicolao (191 cm, 79 kg; Italia, play, 1996) – Da Napoli

7 Leonardo Candi (190 cm, 86 kg; Italia, play/guardia, 1997) – Da Tortona

BERTRAM DERTHONA TORTONA

6 Andrea Pecchia (197 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 1997) – Da Trento

11 Lamine Tandia (202 cm, 90 kg; Mali-Italia, centro, 2004) – Dalla Virtus Lumezzane (fine prestito)

13 Tommaso Baldasso (192 cm, 88 kg; Italia, play, 1998) – Confermato

19 Paul Biligha (201 cm, 101 kg; Italia, centro, 1990) – Confermato

Non è chiaro lo status di Lamine Tandia, che ha sempre giocato in Italia, ma non è mai stato nell’orbita di selezioni nazionali giovanili di alcun tipo.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

6 Alessandro Zanelli (187 cm, 80 kg; Italia, play, 1992) – Da Scafati

7 Fadilou Seck (207 cm, 108 kg; Mali-Italia, centro, 1997) – Da Torino

11 Marco Ceron (195 cm, 100 kg; Italia, guardia/ala, 1992) – Da Pistoia

14 Enrico Casu (181 cm, 71 kg; Italia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili/Torres

22 Luca Vincini (207 cm, 106 kg; Italia, centro, 2003) – Confermato

24 Andrea Mezzanotte (207 cm, 98 kg; Italia, ala grande, 1998) – Da Treviso

*33 Achille Polonara (201 cm, 90 kg; Italia, ala grande, 1991) – Dalla Virtus Bologna

*Polonara non è ancora ufficialmente nell’elenco giocatori della LegaBasket. A oggi, ovviamente, è impossibile sapere se e quando tornerà in campo: di nuovo, l’augurio di tutto il basket italiano e internazionale è che possa rimettere piede sul parquet del PalaSerradimigni e non solo.

NUTRIBULLET TREVISO

9 David Torresani (188 cm, 73; Italia, play/guardia, 2005) – Confermato

11 Federico Miaschi (200 cm, 90 kg; Italia, guardia, 2000) – Da Scafati

15 Matteo Chillo (203 cm, 104 kg; Italia, ala/centro, 1993) – Da Reggio Emilia

29 Francesco Pellegrino (213 cm, 119 kg; Italia, centro, 1991) – Confermato

VANOLI CREMONA

7 Davide Casarin (196 cm, 86 kg; play/guardia, Italia, 2003) – Dalla Reyer Venezia

8 Sasha Grant (201 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Da Reggio Emilia

12 Filippo Galli (197 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2005) – Dalla Hill Prep School

16 Giovanni Veronesi (197 cm, 98 kg; Italia, ala piccola, 1998) – Da Sassari

23 Christian Burns (203 cm, 110 kg; USA-Italia, centro, 1985) – Confermato

OPENJOBMETIS VARESE

Il roster

2 Davide Alviti (200 cm, 92 kg; Italia, ala, 1996) – Da Trento

7 Elisee Assui (191 cm, 105 kg; Italia, ala, 2006) – Confermato

13 Matteo Librizzi (180 cm, 70 kg; Italia, play, 2002) – Confermato

34 Maximilian Ladurner (207 cm, 97 kg; Italia, centro, 2001) – Da Torino

Non è chiaro lo status di Mauro Villa, che ha sempre giocato in Italia, ma non è mai stato nell’orbita di selezioni nazionali giovanili di alcun tipo.

NAPOLI BASKETBALL

10 Leonardo Faggian (195 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2004) – Da Treviso

11 Stefano Saccoccia (178 cm, 75 kg; Italia, play, 2006) – Confermato

22 Stefano Gentile (191 cm, 90 kg; Italia, play, 1989) – Da Napoli

30 Guglielmo Caruso (208 cm, 90 kg; Italia, centro, 1999) – Dall’Olimpia Milano

ACQUA S. BERNARDO CANTU’

9 Riccardo Moraschini (194 cm, 99 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

10 Andrea De Nicolao (185 cm, 75 kg; Italia, play, 1991) – Confermato

12 Giordano Bortolani (193 cm, 85 kg; Italia, guardia, 2000) – Dall’Olimpia Milano

21 Grant Basile (206 cm, 106 kg; Italia-USA, ala/centro, 2000) – Confermato

90 Leonardo Okeke (213 cm, 108 kg; Italia, centro, 2003) – Confermato

APU OLD WILD WEST UDINE

5 Mirza Alibegovic (195 cm, 95 kg; Italia, guardia/ala, 1992) – Confermato

20 Matteo Da Ros (205 cm, 94 kg; Italia, ala grande, 1989) – Confermato

31 Andrea Calzavara (195 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Da Brindisi

35 Iris Ikangi (200 cm, 88 kg; Italia, ala, 1994) – Confermato

Oltre a questi, non si contano i giocatori che hanno disputato tutti gli anni delle giovanili in Italia, potendo dunque essere così considerati equiparati (e ci sono anche uomini dotati di doppio passaporto). Riteniamo dunque giusto ricordarli, avendo essi dato contributo attivo nel basket tricolore:

Virtus Bologna: Luca Vildoza (doppio passaporto, Argentina)

Germani Brescia: Joseph Mobio (giovanili, Costa d’Avorio)

Trapani Shark: Amar Alibegovic (giovanili, Bosnia-Erzegovina e triplo passaporto USA-Bosnia-Italia), Paul Eboua (giovanili, Camerun)

Olimpia Milano: Quinn Ellis (giovanili, Gran Bretagna), Leandro Bolmaro (doppio passaporto, Argentina), Ousmane Diop (giovanili, Senegal)

Aquila Basket Trento: Andrej Jakimovski (giovanili, Macedonia del Nord), Jordan Bayehe (giovanili, Camerun)

Reyer Venezia: Stefan Nikolic (giovanili, Serbia), Giga Janelidze (giovanili, Georgia), Carl Wheatle (giovanili, Gran Bretagna)

Derthona Basket Tortona: Arturs Strautins (giovanili, Lettonia), Joonas Riismaa (giovanili, Estonia)

Napoli Basketball: Kaspar Treier (giovanili, Estonia)