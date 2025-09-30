Basket, Eurolega: EA7 Milano tra alti e bassi, ma alla fine batte la Stella Rossa

Ha preso il via oggi alla Belgrade Arena la stagione europea dell’EA7 Emporio Armani Milano, con i biancorossi ospiti della Stella Rossa Belgrado. Una sfida che si sapeva non essere facile, contro una squadra che ha – come Milano – l’obiettivo dichiarato di conquistare la postseason e puntare più in alto possibile. E alla fine di un match ricco di errori è l’Olimpia a uscire vincente.

STELLA ROSSA BELGRADO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-92

Avvio dove le due squadre faticano a costruire e match che si sblocca con due triple nate da azioni non certo indimenticabili. Sei punti di Shields portano Milano avanti, ma percentuali basse da entrambe le parti. A metà quarto mini break biancorosso di 6-0, ma un paio di banali errori di Ellis riportano la Stella Rossa in partita. Una giocata clamorosa di Guduric che libera Bolmaro rilancia Milano che va al primo stop avanti 22-20.

Un canestro di Ellis dà il via al secondo quarto, dove si continua a segnare molto poco. Un’invenzione di LeDay vale il +3 al 4’, ma risponde subito la squadra serba. Una tripla di Brooks vale un nuovo piccolo allungo biancorosso, ma ora la Stella Rossa trova tripla troppo comoda per restare in scia. Una giocata bellissima di Ellis che regala una schiacciata a Nebo manda le squadre al riposo sul 45-41 per Milano.

Partenza forte della Stella Rossa a inizio ripresa, ma serbi sempre troppo fallosi e match che resta in completo equilibrio. Troppi anche i rimbalzi offensivi dei padroni di casa, come nel primo tempo, ma Milano che si aggrappa a Nebo per restare avanti nel punteggio. Sfortunato Mannion, che quando sta per schiacciare vede la palla scivolargli via e Stella Rossa che dopo oltre 23 minuti torna in vantaggio. Reagisce Milano con Ricci e Shields, anche se dall’altra parte è Nwora a fare male. Due triple di Marko Guduric fanno scappare nuovamente via i biancorossi e si va all’ultimo stop sul 69-63 per Milano.

Assist di Guduric e tripla di Ricci danno il là all’ultimo quarto e +9 per l’Olimpia. Poi canestro e fallo subito da Brooks e Milano che prova la fuga decisiva andando in doppia cifra di vantaggio. Un paio di errori palla in mano, però, permettono alla Stella Rossa di ricucire parzialmente il gap. Quando Booker trova i rimbalzi offensivi l’Olimpia può riallungare con Guduric, ma arrivano di nuovo alcuni errori di Milano e serbi che tornano sul -5. Mannion e LeDay provano a dare la scossa, ma due brutte difese di Shields e Mannion tengono Belgrado viva. Ma in attacco Milano c’è e finalmente arriva lo strappo decisivo con il solito LeDay e l’EA7 Emporio Armani vince 82-92 e può festeggiare un successo già importantissimo.

TOP SCORER

Stella Rossa – Nwora 19, Carter 16, Ebuka e Miller-Mcintyre 14

Milano – LeDay 21, Shields 13, Nebo 12, Guduric 10