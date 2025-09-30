Basket, Ettore Messina: “Primo passo incoraggiante, tra un paio di mesi capiremo se siamo migliori dell’anno scorso”

Inizia nel migliore dei modi l’Eurolega 2025-2026 dell’Olimpia Milano. La squadra meneghina ha battuto in trasferta Belgrado la Stella Rossa, al termine di una partita convincente terminata 82-92. Prima partita e primo successo esterno per l’Olimpia, che conferma le sensazioni positive della vigilia, portando a casa un match importante nell’infuocato clima della Beogradska Arena.

Subito incisivo il nuovo acquisto Guduric in doppia cifra, oltre alla garanzia Zach LeDay top scorer con 21 punti. Nell’intervista post-gara, come riportato da realolimpia.com, il coach dell’Olimpia Ettore Messina, si è così espresso sul match: “Penso per la maggior parte della partita siamo stati davanti e la cosa più importante, quando la Stella Rossa è passata avanti negli unici 3-4 minuti in cui ci siamo disconnessi dal campo, i nostri veterani hanno preso in mano la partita. Serve aiutare la squadra e non andare in panico. È quello che mi porto a casa maggiormente da questa partita. Ora lavoriamo per migliorare: perché la difesa non è stata sempre consistente, l’attacco può essere migliore. Ma è un primo passo incoraggiante”.

“Vedremo tra un po’ di mesi, se saremo migliori dell’anno scorso. Noi abbiamo deciso con i giocatori di vivere giorno dopo giorno, senza pensare a ieri ed a domani. Oggi è stato un buon giorno e abbiamo vinto, fatto una bella partita, domani sarà un altro giorno”. Su Guduric: “È tornato con una tendinite e non ha giocato in Supercoppa, ha lavorato individualmente per crescere. Oggi sapevamo poteva aiutarci, soprattutto nei momenti chiavi della partita, come fanno i campioni. Ha preso le giuste decisioni ed ha tenuta calma la squadra. È qui per fare questo e siamo molto contenti di averlo con noi”.