Sci alpino, l’Italia perde anche Marta Bassino: caduta e infortunio in Val Senales

AGGIORNAMENTO ORE 15.58

In merito all’infortunio di Marta Bassino, la FISI fa sapere quanto segue: “La TAC effettuata non ha dato ulteriori indicazioni, confermata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. Marta Bassino raggiungera’ nelle prossime ore la clinica “La Madonnina” di Milano, dove verra’ operata in tarda serata o nella mattinata di domani dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI“.

Sembra veramente stregata la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di sci alpino verso la stagione olimpica di Milano Cortina 2026. Dopo i gravi infortuni rimediati da Federica Brignone (alle prese con un disperato tentativo di recupero) e Marta Rossetti (già fuori dai Giochi), l’Italia perde purtroppo anche Marta Bassino a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo.

La 29enne cuneese è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento sulle nevi della Val Senales in preparazione del debutto stagionale previsto sabato 25 ottobre nel gigante di Sölden. Come riporta il comunicato della FISI, Bassino è scivolata nel secondo giro della mattinata mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler.

“Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra“, si legge nella nota stampa della Federazione Italiana Sport Invernali. Una notizia terribile per la squadra azzurra ed in particolare per la nativa di Cuneo classe 1996, che si sta sottoponendo in questi minuti ad un’altra TAC di controllo per valutare meglio l’effettiva entità dell’infortunio.

Nelle prossime ore, anche in base all’esito di questi nuovi esami approfonditi, la Commissione Medica FISI deciderà in accordo con l’atleta come procedere. Bassino ovviamente non gareggerà a Sölden e potrebbe essere a forte rischio la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di casa a Cortina, in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero indicativi fissati dai medici.