Sci alpino, Mikaela Shiffrin attacca nuovi record e progetta un ritorno in grande stile in gigante. Ma niente discese

Siamo pronti per dare il via alla nuova attesissima stagione dello sci alpino al femminile. L’attenzione generale sarà, ovviamente, ben posizionata sui Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con l’Olympia delle Tofane che farà da scenario ideale per la manifestazione con i Cinque Cerchi. Ad ogni modo, tuttavia, non possiamo certo mettere tra parentesi la Coppa del Mondo che ci accompagnerà lungo tutto il corso dell’annata e che prenderà il via nel corso del weekend in arrivo.

Come tradizione il primo appuntamento stagionale sarà il gigante di Soelden (Austria) che inizierà a darci le prime risposte sulle tante domande che aleggiano sopra questa annata. La prima, ovviamente, non potrà che riguardare Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse nativa di Vail, infatti, come si comporterà nella Coppa del Mondo? Punterà alla sua ennesima Sfera di Cristallo o preferirà affinare condizione e feeling nelle discipline alle quali prenderà parte.

Giova ricordare, infatti, che la statunitense classe 1995 ha già annunciato che anche in questa annata non prenderà parte alle discese, selezionando invece alcuni superG nel corso del calendario. Proprio per questo motivo le possibilità di alzare al cielo una nuova Sfera di Cristallo potrebbero ridursi drasticamente, come accaduto negli ultimi anni. Al momento la nativa del Colorado detiene 5 Coppe del Mondo generali e, in caso di ulteriore successo, raggiungere la quota record di 6 appartenuta alla fuoriclasse austriaca Annemarie Moser-Pröll.

Un altro obiettivo fondamentale per la stagione di Mikaela Shiffrin sarà tornare a mettere le mani sulla Coppa di specialità in slalom. Nel complesso è già a quota 8 (ovviamente record assoluto di tutti i tempi) ma 12 mesi fa ha visto Zrinka Ljutic festeggiare tra i rapid gates e, gioco forza, farà di tutto per tornare in vetta. La statunitense cercherà di ritoccare volta dopo volta il suo record clamoroso di vittorie. Ricordiamo che si è portata a quota 101, così suddivise: 64 in slalom, 22 in gigante, 4 in discesa, 5 in superG, una in combinata e 5 in parallelo.

Mikaela Shiffrin si appresta a vivere una stagione di capitale importanza per la sua carriera. Dopo aver spento le 30 candeline, e quasi metà vita passata sulle piste di mezzo mondo, la statunitense potrebbe anche pensare di iniziare ad imboccare l’ultima parte della carriera. Per il momento la sua concentrazione è massima sul presente. Una Coppa del Mondo da vivere da protagonista e una Olimpiade sullo sfondo. In poche parole il piatto è ricco, se non ricchissimo. Lo slalom sarà come sempre il suo “core business”, con il gigante (nel quale si è allenata moltissimo) che le dovrà dare altri punti pesanti per compensare la drastica riduzione nella velocità. Arriverà la “sesta” per Shiffrin?