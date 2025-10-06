Europei ciclismo 2025: Christian Scaroni si esalta, l’Italia non delude le aspettative

Prima i Mondiali in Ruanda, poi gli Europei in Francia: debutto subito intenso per Marco Villa da commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada. L’ex direttore del settore pista non può non ritenersi soddisfatto dei risultati e soprattutto delle prestazioni delle due selezioni che ha guidato.

Ieri in terra transalpina il podio è mancato davvero per poco. Eccezionale però la giornata di Christian Scaroni: il classe 1997 è esploso definitivamente quest’anno a suon di vittorie (cinque per lui, delle quali una al Giro d’Italia) e si è preso il ruolo di capitano azzurro nella manifestazione continentale.

Per chi avesse dei dubbi, sono stati spazzati via: per lunghi tratti ha tenuto la ruota di Remco Evenepoel, nel drappello che inseguiva un inarrestabile Tadej Pogacar. Purtroppo sul finale la classe del giovanissimo talento francese Paul Seixas ha avuto la meglio sulla tenacia del corridore lombardo.

Il quarto posto non è assolutamente un punto d’arrivo, la speranza è che nel 2026 arrivino ancor più risultati, magari anche a livello internazionale. Da sottolineare anche la compattezza della squadra tricolore che ha piazzato un super Gianmarco Garofoli, di ritorno dal Mondiale, in nona posizione, mentre undicesimo è giunto Marco Frigo.