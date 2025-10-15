Quanti soldi guadagna Sinner con la semifinale al Six Kings Slam? L’assegno stupisce, ma c’è il jackpot

Jannik Sinner ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas in due rapidi set e si è così qualificato alle semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione incominciato oggi sul cemento di Riad. Il numero 2 del mondo ha prevalso in maniera schiacciante al suo rientro in campo dopo il ritiro di una decina di giorni fa al Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi accusati nel match contro l’olandese Tallon Griekspoor, meritandosi così il diritto di proseguire il proprio cammino in Arabia Saudita.

Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il serbo Novak Djokovic, numero 5 del ranking ATP che ha beneficiato di un bye in virtù dei 24 Slam conquistati nel corso della sua mirabolante carriera. Si preannuncia un testa a testa vibrante tra il 24enne e il 38enne, rivincita del confronto ammirato lo scorso anno e vinto dal nostro portacolori. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00: a precederlo la semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz.

I tennisti invitati all’evento più remunerativo della stagione hanno beneficiato di un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,289 milioni di euro). Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Tsitsipas e approdando in semifinale al Six Kings Slam? Non c’è un assegno: il passaggio del turno garantiva zero euro.

Il torneo funziona infatti con il meccanismo del super jackpot: un gettone di presenza e poi un premio di 4,5 milioni di dollari per il vincitore, che porterà così a casa 6 milioni di dollari (circa 5,155 milioni di euro). Se Sinner dovesse battere Djokovic non ci sarà un riconoscimento pecuniario, il bonus arriverà soltanto alzando al cielo il trofeo.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER AL SIX KINGS SLAM?

Gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,289 milioni di euro).

In caso di vittoria: 6 milioni di dollari (circa 5,155 milioni di euro), compresi del gettone di presenza.