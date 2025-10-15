Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz, Six Kings Slam 2025: orari, programma semifinali, tv, streaming

Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz saranno le semifinali del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Jannik Sinner ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è così meritato il confronto contro Novak Djokovic, che ha usufruito di un bye dall’alto dei 24 Slam conquistati in carriera. Lo statunitense Taylor Fritz ha annichilito il tedesco Alexander Zverev e ha guadagnato il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo.

L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 18.30: ad aprire le danze sarà il testa a testa tra Alcaraz e Fritz, a seguire (e non prima delle ore 20.00), toccherà a Sinner. Nuova prima serata in compagnia del numero 1 del mondo, che proverà a spuntarla contro il 38enne balcanico, come fece dodici mesi fa, e a meritarsi così l’atto conclusivo, dove cercherà di difendere il titolo: all’orizzonte una nuova finale contro Alcaraz, dopo quella vinta a Wimbledon e quella persa agli US Open (solo per citare gli ultimi Slam)?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle semifinali del Six Kings Slam. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Netflix (per gli abbonati alla piattaforma), mentre non sarà prevista la diretta televisiva. Garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Gli orari sono italiani (in Arabia Saudita sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI SIX KINGS SLAM

Giovedì 16 ottobre

Ore 18.30 Semifinale 1: Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire (e non prima delle ore 20.00) Semifinale 2: Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (per Sinner-Djokovic).