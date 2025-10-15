Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad. Il numero 2 del mondo ha esordito in maniera brillante in Arabia Saudita, travolgendo il greco Stefanos Tsitsipas in due set meritandosi così il passaggio del turno: ora se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, che ha goduto di un bye in virtù dei 24 Slam vinti nel corso della sua gloriosa carriera.

L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00: la sessione sarà aperta dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz (che oggi ha travolto il tedesco Alexander Zverev in due set), al termine toccherà al nostro portacolori. Sarà una rivincita della semifinale dello scorso anno, vinta proprio dall’altoatesino che poi ebbe la meglio anche su Alcaraz nell’atto conclusivo.

Il 24enne incrocerà il 38enne, numero 5 del mondo reduce dalla semifinale persa al Masters 1000 di Shanghai contro il monegasco Valentin Vacherot. L’azzurro conduce per 6-4 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (dunque non conteggiando le esibizioni, come il Six Kings Slam): l’azzurro ha prevalso negli ultimi cinque, disputati tra il 2023 e il 2025, tra cui tre semifinali Slam (Australian Open 2024, Roland Garros e Wimbledon 2025) e la finale del Masters 1000 di Shanghai dodici mesi fa.

Tutti i giocatori presenti all’evento si sono già garantiti un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi, chi alzerà al cielo il trofeo si garantirà un super jackpot di 6 milioni di dollari. Chi si meriterà il diritto di battagliare per il titolo contro il vincente di Alcaraz-Fritz? La finale si disputerà sabato 18 ottobre (secondo match dalle ore 18.30, non prima delle ore 20.00), garantendo così un giorno di riposo come previsto nelle esibizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, semifinale del Six Kings Slam. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix (per gli abbonati alla piattaforma) e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (in Arabia Saudita sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SEMIFINALE SIX KINGS SLAM

Giovedì 16 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00 Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà l’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERE IL SIX KINGS SLAM IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.