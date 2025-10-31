Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Il montepremi stellare del torneo: c’è il gettone sicuro

Il montepremi delle WTA Finals si preannuncia stellare: 15,5 milioni di dollari complessivi, nello specifico si parla di 12,4 milioni dedicati al singolare e di 3,1 milioni riservati al doppio. Una cifra da capogiro per il torneo riservato alle migliori otto tenniste della stagione, che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da sabato 1° a sabato 8 novembre. Nello specifico una campionessa imbattuta in singolare porterà a casa 5,235 milioni di dollari, mentre un trionfo con cammino immacolato in doppio garantirà 1,139 milioni.

Jasmine Paolini potrà dunque rimpinguare ulteriormente il proprio conto corrente. La fuoriclasse toscana, quest’anno capace di vincere gli Internazionali d’Italia, si è già garantita un assegno di partecipazione pari a 340.000 dollari e per ogni eventuale successo che conquisterà durante la fase a gironi verrà premiata con 355.000 dollari. La toscana incrocerà sul suo cammino la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 1 del mondo) e le statunitense Coco Gauff e Jessica Pegula, con la speranza di meritarsi la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del raggruppamento.

Un’eventuale affermazione in semifinale verrà premiata con 1,29 milioni di dollari, mentre il successo nel torneo assicura 2,54 milioni. Ricordiamo anche la distribuzione dei punti: 200 per ogni successo nel round robin, 400 per la vittoria in semifinale, 500 per il titolo per un totale di 1.500 punti per la campionessa imbattuta. Le cifre saranno più contenute per il doppio, a cui Paolini parteciperà in coppia con Sara Errani (142.000 di gettone e 72.000 per ogni vittoria nel girone, giusto per cominciare).

MONTEPREMI WTA FINALS

SINGOLARE

Partecipazione: 340.000 dollari.

Vittoria nel round robin: 355.000 dollari.

Vittoria in semifinale: 1,29 milioni di dollari.

Vittoria in finale: 2,54 milioni di dollari.

TOTALE: 12,4 milioni di dollari. L’eventuale campionessa imbattuta percepirà 5,235 milioni di dollari.

DOPPIO

Partecipazione: 142.000 dollari.

Vittoria nel round robin: 72.000 dollari.

Vittoria in semifinale: 257.000 dollari.

Vittoria in finale: 524.000 dollari.

TOTALE: 3,1 milioni di dollari. Le eventuali campionesse imbattute percepiranno 1,139 milioni di dollari.