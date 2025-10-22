Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Vienna: le proiezioni turno per turno

Jannik Sinner si è posto un triplice obiettivo per i prossimi mesi: le ATP Finals di Torino, gli Australian Open e riprendersi il prima possibile la leadership del ranking mondiale. L’inseguimento a Carlos Alcaraz in classifica si preannuncia piuttosto impegnativo, ma i tornei indoor europei di fine stagione rappresentano un terreno di caccia ideale per l’azzurro.

Attualmente lo spagnolo si trova in vetta alla graduatoria con 11.340 punti, mentre il pusterese è fermo a 10.000 punti dopo i problemi fisici (crampi) che hanno interrotto il suo cammino a Shanghai. Il gap di 1340 punti è abbastanza consistente, inoltre Sinner ha in scadenza i 1500 punti raccolti nel 2024 vincendo da imbattuto le Finals mentre Alcaraz deve difenderne solamente 300 da qui a fine anno.

Questa settimana Jannik è chiamato dunque a fare legna nell’ATP 500 di Vienna, in cui è chiaramente il favorito d’obbligo per il titolo in assenza del suo grande rivale iberico (a riposo verso Parigi). Il 24enne altoatesino ha una grande opportunità per guadagnare 500 punti secchi, portandosi da -1340 a -840 rispetto a Carlitos nel ranking mondiale di lunedì prossimo.

RANKING ATP JANNIK SINNER: COME PUÒ CAMBIARE A VIENNA

Secondo turno: guadagno di 50 punti, salirebbe a 10.050 punti (-1290 da Alcaraz).

Quarti di finale: guadagno di 100 punti, salirebbe a 10.100 punti (-1240 da Alcaraz).

Semifinale: guadagno di 200 punti, salirebbe a 10.200 punti (a -1140 da Alcaraz).

Finale: guadagno di 330 punti, salirebbe a 10.330 punti (a -1010 da Alcaraz).

Vittoria: guadagno di 500 punti, salirebbe a 10.500 punti (a -840 da Alcaraz).