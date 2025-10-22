Nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: una sfida in Corea del Sud prima degli Australian Open

Una nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner. Sui canali social del pusterese, quest’oggi, è stato lanciato un indizio piuttosto chiaro su una possibile sfida ‘amichevole’ da giocare in Corea del Sud contro l’amico/rivale Carlos Alcaraz. Ad annunciarlo è stato proprio l’azzurro, seguito dallo spagnolo, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Ci vediamo in Corea!“, è stato il messaggio di Jannik su sfondo nero con tanto di firma.

La risposta di Carlitos è arrivata poco dopo ed entrambi a taggare Hyundaicard, sponsor dell’evento. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali rispetto alla data di questa esibizione, ma stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dal Paese asiatico si tratterebbe del 10 gennaio a Seul, appena due giorni prima dell’inizio degli Australian Open.

Dopo aver preso parte alla Six Kings Slam a Riad (Arabia Saudita), con Sinner vincitore nell’atto conclusivo contro l’iberico e messosi in tasca 6 milioni di dollari, i primi due giocatori del mondo vogliono dare un seguito al loro dualismo, per promuovere loro stessi e il tennis.