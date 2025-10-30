Jannik Sinner a Parigi si vede su TV8? La guida e lo streaming

Jannik Sinner scenderà in campo tutti i giorni fino all’eventuale finale nell’ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 2, giocherà oggi contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Il numero 2 ATP in caso di successo tornerà poi in campo domani, venerdì 31 ottobre, per gli eventuali quarti di finale, così come dovrà fare anche sabato 1° novembre per l’eventuale semifinale ed infine domenica 2 novembre per l’eventuale finale, che potrebbe essere trasmessa in differita in chiaro come accaduto per l’ATP 500 di Vienna.

I match di Jannik Sinner saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibile differita su TV8 in caso di finale, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, con possibile differita su tv8.it in caso di finale, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.

CALENDARIO ATP PARIGI 2025

Giovedì 30 ottobre – Ottavi di finale

Non prima delle ore 19.00

Jannik Sinner (Italia, 2) – Francisco Cerundolo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Venerdì 31 ottobre – Eventuali quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Sabato 1° novembre – Eventuale semifinale – Diretta tv su Sky Sport Uno

Domenica 2 novembre – Eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Uno, possibile differita su TV8

PROGRAMMA ATP PARIGI 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, possibile differita su TV8 in caso di finale.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, possibile differita su tv8.it in caso di finale.

Diretta live testuale: OA Sport.