Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi, avversaria d’esordio, tabellone, tv

Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordirà direttamente al secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio: possibile derby con l’altra azzurra Lucia Bronzetti, che ha superato le qualificazioni ed oggi affronterà la wild card cinese Yuan Yue.

Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco di domani, quindi ancora non è noto se Paolini scenderà in campo nella giornata di martedì 7 ottobre, quando si completerà il primo turno e scatterà il secondo, o in quella di mercoledì 8 ottobre, quando si completeranno i sedicesimi.

La sfida tra Jasmine Paolini e la vincente tra Lucia Bronzetti e Yuan Yue sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO WTA WUHAN 2025

Martedì 7 o mercoledì 8 ottobre

Campo ed orario da definire

Jasmine Paolini (Italia, 7) – vincente Lucia Bronzetti (Italia, Q)-Yuan Yue (Cina, WC) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA WTA WUHAN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.

TABELLONE SINGOLARE WTA 1000 WUHAN

Aryna Sabalenka (1) bye

Rebecca Šramková-Anna Kalinskaya

Anastasia Zakharova (Q)-Sofia Kenin (LL)

Emiliana Arango (LL)-Ludmilla Samsonova (16)

Naomi Osaka (11)-Leylah Fernandez

Linda Nosková-Yulia Putintseva (Q)

Mccartney Kessler (LL)-Jaqueline Cristian

Elena Rybakina (8) bye

Amanda Anisimova (4) bye

Varvara Gracheva (Q)-Jéssica Bouzas Maneiro (LL)

Lin Zhu-Maya Joint

Kateřina Siniaková (Q)-Diana Shnaider (15)

Ekaterina Alexandrova (9)-Victoria Mboko

Emma Raducanu-Ann Li

Ashlyn Krueger-Hailey Baptiste

Jessica Pegula (6) bye

Mirra Andreeva (5) bye

Dayana Yastremska-Laura Siegemund

Magdalena Fręch-Veronika Kudermetova

Marta Kostyuk-Karolína Muchová (12)

Emma Navarro (14)-Shuai Zhang (WC)

Sorana Cîrstea-Jeļena Ostapenko

Moyuka Uchijima (Q)-Xinyu Wang (LL)

Coco Gauff (3) bye

Jasmine Paolini (7) bye

Lucia Bronzetti (Q)-Yuan Yue (WC)

Antonia Ružić (Q)-Magda Linette (LL)

Olga Danilović-Clara Tauson (10)

Belinda Bencic (13)-Donna Vekić (WC)

Elise Mertens-Polina Kudermetova (Q)

Camila Osorio (WC)-Marie Bouzková

Iga Świątek (2) bye