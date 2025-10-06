Sport in tvTennis
Quando gioca Jasmine Paolini a Wuhan? Le due ipotesi, avversaria d’esordio, tabellone, tv
Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordirà direttamente al secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio: possibile derby con l’altra azzurra Lucia Bronzetti, che ha superato le qualificazioni ed oggi affronterà la wild card cinese Yuan Yue.
Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco di domani, quindi ancora non è noto se Paolini scenderà in campo nella giornata di martedì 7 ottobre, quando si completerà il primo turno e scatterà il secondo, o in quella di mercoledì 8 ottobre, quando si completeranno i sedicesimi.
La sfida tra Jasmine Paolini e la vincente tra Lucia Bronzetti e Yuan Yue sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
CALENDARIO WTA WUHAN 2025
Martedì 7 o mercoledì 8 ottobre
Campo ed orario da definire
Jasmine Paolini (Italia, 7) – vincente Lucia Bronzetti (Italia, Q)-Yuan Yue (Cina, WC) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix
PROGRAMMA WTA WUHAN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.
TABELLONE SINGOLARE WTA 1000 WUHAN
Aryna Sabalenka (1) bye
Rebecca Šramková-Anna Kalinskaya
Anastasia Zakharova (Q)-Sofia Kenin (LL)
Emiliana Arango (LL)-Ludmilla Samsonova (16)
Naomi Osaka (11)-Leylah Fernandez
Linda Nosková-Yulia Putintseva (Q)
Mccartney Kessler (LL)-Jaqueline Cristian
Elena Rybakina (8) bye
Amanda Anisimova (4) bye
Varvara Gracheva (Q)-Jéssica Bouzas Maneiro (LL)
Lin Zhu-Maya Joint
Kateřina Siniaková (Q)-Diana Shnaider (15)
Ekaterina Alexandrova (9)-Victoria Mboko
Emma Raducanu-Ann Li
Ashlyn Krueger-Hailey Baptiste
Jessica Pegula (6) bye
Mirra Andreeva (5) bye
Dayana Yastremska-Laura Siegemund
Magdalena Fręch-Veronika Kudermetova
Marta Kostyuk-Karolína Muchová (12)
Emma Navarro (14)-Shuai Zhang (WC)
Sorana Cîrstea-Jeļena Ostapenko
Moyuka Uchijima (Q)-Xinyu Wang (LL)
Coco Gauff (3) bye
Jasmine Paolini (7) bye
Lucia Bronzetti (Q)-Yuan Yue (WC)
Antonia Ružić (Q)-Magda Linette (LL)
Olga Danilović-Clara Tauson (10)
Belinda Bencic (13)-Donna Vekić (WC)
Elise Mertens-Polina Kudermetova (Q)
Camila Osorio (WC)-Marie Bouzková
Iga Świątek (2) bye