Jasmine Paolini in lotta per le WTA Finals: sarà duello con Rybakina? La classifica, le qualificate, gli ultimi tornei

Le statunitensi Amanda Anisimova e Madison Keys si sono ufficialmente qualificate alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste del panorama internazionale. A comunicarlo è stata la stessa WTA, che ha annunciato l’ammissione delle due americane, le quali affiancheranno così la bielorussa Aryna Sabalenka (prima nella Race con 9.620 punti), la polacca Iga Swiatek (seconda con 8.163) e la statunitense Coco Gauff (terza con 5.584).

Anisimova occupa la quarta piazza con 5.567 punti nell’aggiornamento in tempo reale della Race, la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante la stagione in corso, in attesa di disputare la finale del WTA 1000 di Pechino contro la ceca Noskova. Keys si trova invece al sesto posto con 4.450 punti, alle spalle della connazionale Jessica Pegula, quinta con 4.598: nei fatti a breve arriverà anche l’ufficialità della qualificazione della 31enne agli atti conclusivi.

Sostanzialmente rimangono due posti da assegnare per l’evento che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 1° all’8 novembre. La russa Mirra Andreeva staziona in settima piazza con 4.319 punti, la kazaka Elena Rybakina insegue con 3.806, Jasmine Paolini è nona con 3.751 e poi c’è un vuoto prima di trovare la russa Ekaterina Alexandrova (3.136). La sensazione è che sarà un duello tra Rybakina e Paolini per l’ultimo pass, visto che Andreeva sembra davvero molto vicina all’obiettivo.

Tutto si deciderà nelle ultime settimane del circuito, che proporranno i seguenti tornei: WTA 1000 di Wuhan dal 6 al 12 ottobre; WTA 500 di Ningbo e WTA 250 di Osaka dal 13 al 19 ottobre; WTA 500 di Tokyo e WTA 250 di Guangzhou dal 20 al 26 ottobre. Riuscirà Jasmine Paolini a meritarsi la qualificazione dopo essersi già garantita l’ammissione per le WTA Finals di doppio in coppia con Sara Errani?

WTA RACE (al 5 ottobre)

1. Aryna Sabalenka (Bielorussia) 9.620

2. Iga Swiatek (Polonia) 8.163

3. Coco Gauff (USA) 5.584

4. Amanda Anisimova (USA) 5.567 (5.908 in caso di vittoria a Pechino)

5. Jessica Pegula (USA) 4.598

6. Madison Keys (USA) 4.450

7. Mirra Andreeva (Russia) 4.319

8. Elena Rybakina (Kazakhstan) 3.806

9. Jasmine Paolini (Italia) 3.751

10. Ekaterina Alexandrova (Russia) 3.136