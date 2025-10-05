WTA Wuhan 2025: Lucia Bronzetti centra la qualificazione nel tabellone principale

Lucia Bronzetti si è qualificata per il tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan, l’ultimo dell’anno di questa categoria. Se ieri Elisabetta Cocciaretto si era dovuta subito fermare in modo netto con Antonia Ruzic (6-3 6-1, poi la croata si è anche lei inserita nel main draw), la riminese si è imposta oggi sull’australiana Kimberly Birrell per 63 4-6 6-4 dopo due ore e 41 minuti di lotta.

Dopo che ieri erano stati pochi i problemi con la cinese Fangran Tian (6-4 6-2), 22enne pechinese con un trascorso a UCLA, quest’oggi il livello si alza decisamente contro una giocatrice dalla storia particolare: è nata a Dusseldorf, in Germania, da genitori australiani, tornati nella madrepatria dopo pochi mesi. Il 2025 l’ha vista arrivare al numero 60 come best ranking.

Vinto il primo set senza troppe storie, con un 6-3 nato dal break immediato e chiuso con tre servizi persi di fila dal 4-2 in poi, un dato però favorevole all’italiana, il secondo parziale è molto più complicato. Palle break che spuntano da tutte le parti, servizi strappati a vicenda in abbondanza e punteggio che, in una fase, passa dall’1-4 con doppio break di svantaggio al 4-4 prima che Birrell vinca otto degli ultimi nove punti con 6-4 annesso. A quel punto l’aussie rischia di involarsi, salendo sul 2-0 nel terzo set, ma Bronzetti è sempre lì, lotta, suda, rientra e scappa sul 5-3. All’atto di servire per chiudere manca due match point, subisce il controbreak, ma si riprende il maltolto a zero ripetendo così il cammino del 2024.

L’avversaria di tabellone principale sarà un’altra cinese: Yue Yuan. Uno solo il precedente tra le due, un doppio 6-1 giunto a Grado a livello ITF quattro anni fa: di tempo ne è passato parecchio da allora. La parte più interessante è data dal fatto che l’avversaria della vincitrice di questo match sarà Jasmine Paolini.