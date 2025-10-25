PistaSport in tv
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara
Sabato 25 ottobre i Mondiali di ciclismo 2025 su pista vivranno la loro quarta e penultima giornata. La rassegna iridata, disputata quest’anno a Santiago del Cile, si avvia verso la fase conclusiva con un day-4 ricco di eventi e nel quale verranno assegnati quattro nuovi titoli mondiali. L’Italia, dopo l’oro dell’inseguimento a squadre femminile, spera di essere protagonista anche oggi, con la possibilità di accrescere il numero di meaglie.
Si parte nella mattinata cilena (pomeriggio italiano) con le qualificazioni del Chilometro e dell’inseguimento individuale donne. Toccherà quindi allo Sprint maschile, nel quale sarà impegnato Stefano Moro, e alle prove dell’Omnium scratch 10 km e tempo race 10 km. Unico protagonista italiano sarà qui Juan David Sierra.
Nella nottata italiana invece oltre alla finale del Chilometro donne, verrà assegnato anche il titolo nella finale Madison 30 km donne, dove l’Italia si gioca le chance con il suo duo Consonni-Guazzini. Nel finale di giornata ci sarà spazio anche per le ultime due prove dell’Omnium, l’Eliminazione e la Corsa a Punti.
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025
Sabato 25 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 20.43
Chilometro TT Qualificazioni Donne
Sprint Qualificazioni 200m Uomini
Omnium Scratch 10 km Uomini
Sprint 1/16 di finale Uomini
Inseguimento Individuale Qualificazioni Donne
Sprint 1/8 di finale Uomini
Omnium Tempo Race 10 km Uomini
Ore 22.30 – 02.10
Chilometro TT Finale Donne
Sprint Quarto di Finale Uomini
Madison 30 km Finale Donne
Omnium Eliminazione Uomini
Sprint Quarto di Finale Uomini
Inseguimento Individuale Finali Donne
Sprint Spareggio Quarto di Finale Uomini
Omnium Corsa a Punti 25 km Uomini
ITALIANI IN GARA
Qualificazioni Chilometro Donne – Fidanza Martina
Qualificazione Sprint 200 m Uomini – Moro Stefano
Omnium Maschile – Sierra Juan David
Finale Madison 30 km Donne – Italia (Chiara Consonni, Vittoria Guazzini)
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 23
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus ed Eurosport dalle 22.20
Diretta Live testuale: OA Sport