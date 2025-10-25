Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Sabato 25 ottobre i Mondiali di ciclismo 2025 su pista vivranno la loro quarta e penultima giornata. La rassegna iridata, disputata quest’anno a Santiago del Cile, si avvia verso la fase conclusiva con un day-4 ricco di eventi e nel quale verranno assegnati quattro nuovi titoli mondiali. L’Italia, dopo l’oro dell’inseguimento a squadre femminile, spera di essere protagonista anche oggi, con la possibilità di accrescere il numero di meaglie.

Si parte nella mattinata cilena (pomeriggio italiano) con le qualificazioni del Chilometro e dell’inseguimento individuale donne. Toccherà quindi allo Sprint maschile, nel quale sarà impegnato Stefano Moro, e alle prove dell’Omnium scratch 10 km e tempo race 10 km. Unico protagonista italiano sarà qui Juan David Sierra.

Nella nottata italiana invece oltre alla finale del Chilometro donne, verrà assegnato anche il titolo nella finale Madison 30 km donne, dove l’Italia si gioca le chance con il suo duo Consonni-Guazzini. Nel finale di giornata ci sarà spazio anche per le ultime due prove dell’Omnium, l’Eliminazione e la Corsa a Punti.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025

Sabato 25 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 20.43

Chilometro TT Qualificazioni Donne

Sprint Qualificazioni 200m Uomini

Omnium Scratch 10 km Uomini

Sprint 1/16 di finale Uomini

Inseguimento Individuale Qualificazioni Donne

Sprint 1/8 di finale Uomini

Omnium Tempo Race 10 km Uomini

Ore 22.30 – 02.10

Chilometro TT Finale Donne

Sprint Quarto di Finale Uomini

Madison 30 km Finale Donne

Omnium Eliminazione Uomini

Sprint Quarto di Finale Uomini

Inseguimento Individuale Finali Donne

Sprint Spareggio Quarto di Finale Uomini

Omnium Corsa a Punti 25 km Uomini

ITALIANI IN GARA

Qualificazioni Chilometro Donne – Fidanza Martina

Qualificazione Sprint 200 m Uomini – Moro Stefano

Omnium Maschile – Sierra Juan David

Finale Madison 30 km Donne – Italia (Chiara Consonni, Vittoria Guazzini)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 23

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus ed Eurosport dalle 22.20

Diretta Live testuale: OA Sport