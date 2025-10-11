Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia: gli azzurri sperano in un regalo da Israele

L’Italia si appresta a disputare altri due match nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita in Norvegia e le vittorie interne ai danni di Moldavia ed Estonia, si sono imposti anche in campo neutro contro Israele, ed ora saranno di scena in casa degli estoni prima di ospitare gli israeliani.

Nel Girone I l’Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -6 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: in questa finestra di incontri, però, la Norvegia ospiterà Israele oggi pomeriggio alle ore 18.00, e poi osserverà il secondo ed ultimo turno di riposo.

Occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: in caso di arrivo a pari punti verrà presa in considerazione la differenza reti.

Al momento la Norvegia è a +21, mentre l’Italia è a +5: gli azzurri, a meno di regali da parte dei norvegesi oggi contro Israele o il 13 novembre contro l’Estonia, dovranno vincere tutte le partite, incluso lo scontro diretto contro la Norvegia, e recuperare ben 16 gol, dovendosi imporre, dunque, sempre con punteggi larghi.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 15 punti in 5 partite (differenza reti +21)

2 Italia 9 punti in 4 partite (differenza reti +5)

3 Israele 9 punti in 5 partite (differenza reti +4)

4 Estonia 3 punti in 5 partite (differenza reti -8)

5 Moldavia 0 punti in 5 partite (differenza reti -22)