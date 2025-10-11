Estonia-Italia stasera in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, probabili formazioni

La Nazionale italiana di calcio torna in campo stasera a Tallinn contro l’Estonia nel primo dei due appuntamenti previsti nella finestra di ottobre per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli Azzurri sono reduci da tre vittorie consecutive dopo la pesante sconfitta in Norvegia e devono necessariamente fare percorso netto nelle ultime quattro partite per avere una possibilità di agguantare la prima posizione nel gruppo I (evitando così i playoff e volando direttamente alla Coppa del Mondo).

LA DIRETTA LIVE DI ESTONIA-ITALIA DI CALCIO DALLE 20.45

Donnarumma e compagni si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 9 punti, a -6 dalla Norvegia capolista ma avendo disputato una gara in meno rispetto agli scandinavi. Ricordiamo che nell’ultima giornata del raggruppamento ci sarà lo scontro diretto Italia-Norvegia a Milano, ma in questo momento gli uomini del CT Gennaro Gattuso si trovano a distanza siderale dalla compagine nordica nella differenza reti e dovranno quindi provare a segnare tanti gol in ogni incontro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Estonia-Italia, quinto impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ESTONIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Sabato 11 ottobre

Ore 20.45 Estonia vs Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ESTONIA-ITALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA-ITALIA

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui