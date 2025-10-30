Jannik Sinner va in progressione e liquida Cerundolo in 2 set: pass per i quarti a Parigi

Missione compiuta per Jannik Sinner, seppur qualche smorfia di troppo. Il n.2 del mondo ha sconfitto sul Centrale della Defense Arena di Parigi, negli ottavi di finale del Masters1000 francese, l’argentino Francisco Cerundolo (n.21 del ranking) col punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Una partita, oggettivamente, non bellissima condita da tanti errori da una parte e dall’altra.

Il merito di Sinner è stato quello di fare necessità virtù e di accettare le difficoltà dal punto di vista fisico che si sono evidenziate nel corso di questo match. Sarà necessario alzare il proprio livello di tennis, in vista del confronto con l’americano Ben Shelton, brillante nel match contro il russo Andrey Rublev. Per Jannik è arrivata la 50ma vittoria stagionale, la 23ma di fila sui campi indoor.

Nel primo set Jannik cerca di prendere in mano le redini del gioco. Con colpi potenti e profondi, c’è il break dell’altoatesino nel quarto game. Il servizio però non dà una mano al nostro portacolori, più falloso del solito. Il contro-break è la logica conseguenza. Lo scambio di “regali” prosegue nei due giochi successivi, in quanto sia l’argentino che l’italiano faticano tantissimo nella gestione della battuta. Probabilmente, la combinazione campo lento-palle tanto gonfie incide. E così, nella stretta finale, Sinner fa vedere la propria superiorità mentale, vincendo 7-5 una frazione complicata.

Nel secondo set la partita si fa in discesa quando l’azzurro riesce a conquistare il break in apertura di parziale. Cerundolo piazza solo il game della “bandierina” perché il resto è territorio di conquista di Jannik. Meno errori da parte del pusterese rispetto alla frazione precedente. Con la solidità il 6-1 arriva in maniera autorevole. Se si leggono le statistiche, pesante il differenziale dei due al servizio, visto l’83% dei punti vinti dall’italiano con la prima in campo rispetto al 55% del sudamericano.