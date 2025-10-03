Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue terzi nella rhythm dance al Grand Prix Junior di Danzica

Pubblicato

6 secondi fa

il

Per approfondire:
Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue
Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue/ ISU Figure Skating

Un altro piazzamento importante. Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue si sono accomodati al terzo posto al termine della rhythm dance valida per il GP di Daznica, penultimo appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, in fase di svolgimento presso l’Hala Olivia dell’omonima città polacca. 

Prestazione convincente per gli azzurrini, i quali hanno migliorato la performance eseguita qualche settimana a fa a Varese segnando per la prima volta in carriera un punteggio al di sopra dei 60 punti nel segmento. Nello specifico i giovani danzatori seguiti dal team formato da Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola e Federica Bernardi hanno ricevuto un GOE positivo in tutti e cinque gli elementi del layout, raccogliendo livello 4 e livello 2 nei pattern di danza obbligata, livello 3 nei twizzles, livello 1 nella sequenza di midline livello 4 nel sollevamento rotazionale, ottenendo 60.41 (33.91, 26.50).

A cinque punti di distanza dal binomio azzurro si sono piazzati invece gli ucraini Irina Pigdaina-Artem Koval, leader con 65.59 (36.56, 29.13) precedendo i canadesi Layla Veillon-Alexander Brandys, secondi con 63.60 (35.73, 28.87). Da menzionare poi il quindicesimo posto di Matilde Petracchi-Pietro Rota, rallentati da una caduta inopinata nella sequenza di passi sulla diagonale, fattore che ha inchiodato il loro score a 40.54 (23.05, 18.49). 

Nelle coppie d’artistico vittoria solida per i cinesi Xuanqi Zhang-Wengqiang Feng, abili a confermare il primo posto dello short confezionando un free da 105.54 (53.40, 52.14) per 169.11 perdendo punti di fatto solo nella sequenza di salti in parallelo e in un arrivo non perfetto dal triplo loop. Secondi invece i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher con 103.20 (50.87m 53.33) per 160.51 nonostante due problemi non di poco conto nei salti lanciati tra cui anche una caduta nel triplo rittberger. Buona risalita poi per gli altri cinesi Yuxuan Chen-Yinbo Dong, quinti nel corto e terzi nella classifica finale con 98.88 (50.92, 47.96) per 152.77 faticando anche loro nella sequenza. 

Il binomio azzurro meglio piazzato è stato quello composto da Polina Polman-Gabriel Renoldi, i quali hanno chiuso decimi con 78.41 (38.13, 41.28) per 128.06 rallentando la propria corsa con una caduta nel triplo salchow lanciato e, ancora, per un’esecuzione sporca della sequenza triplo salchow/axel/axel. Undicesimi invece Irina Napolitano-Edoardo Comi, autori di un libero valutato 80.01 (39.55, 41.46) per 124.14 commettendo un passaggio a vuoto nel triplo salchow lanciato (caduta) e nella combinazione, redarguita con la sottorotazione.

In campo femminile alla fine la spunta la sudcoreana Yujae Kim, terza dopo il corto e prima nella classifica finale grazie ad un libero convincente, in cui ha presentato un triplo axel ed altri sette tripli, racimolando 137.17 (76.24, 60.93) per 199.86 superando nettamente la slovacca Alicia Lengyelova, seconda con 126.76 (69.21, 58.55) per 191.53. Terza invece la statunitense Sophie Joline von Felten, terza con 132.43 (76.25, 58.15) per 190.67. Ventesima infine l’azzurra Nicole De Rosa con 83.24 (41.75, 43.49) per 120.67.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL
UKR
65.69 1
2 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS
CAN
63.60 2
3 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE
ITA
60.41 3
4 Lou KOCH / Lucas CHATAIGNOUX
FRA
56.87 4
5 Grace FISCHER / Luke FISCHER
USA
56.26 5
6 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK
CZE
54.28 6
7 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR
SUI
52.97 7
8 Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK
GBR
51.63 8
9 Sophia FEIGE / Wiles MIDDLEKAUFF
USA
51.16 9
10 Eva ROZHNOVA / Platon ZUBKOV
FIN
50.06 10
11 Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE
SWE
45.62 11
12 Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN
EST
44.40 12
13 Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS
HUN
42.61 13
14 Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO
POL
41.78 14
15 Matilde PETRACCHI / Pietro ROTA
ITA
40.54 15
16 Yelyzaveta LISOVA / Jakub JANICKI
POL
32.58 16
17 Zofia GAWRON / Dawid KAMINSKI
POL
26.86 17

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Xuanqi ZHANG / Wenqiang FENG
CHN
169.11 1 1
2 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER
CAN
160.50 2 2
3 Yuxuan CHEN / Yinbo DONG
CHN
152.77 5 3
4 Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE
CAN
150.45 4 4
5 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER
USA
146.20 3 6
6 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
FRA
143.14 6 5
7 Anfisa SEVASTIANOVA / Lukas GNEIDING
GER
135.31 7 8
8 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON
FRA
135.02 10 7
9 Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI
HUN
132.57 9 9
10 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
ITA
128.05 8 11
11 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
ITA
124.14 13 10
12 Alzbeta KVIDEROVA / Jindrich KLEMENT
CZE
121.84 11 14
13 Milada KOVAR / Jared McPIKE
USA
121.66 12 13
14 Ava CHEUNG / Stephen LEE
CAN
120.63 14 12
15 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA
ESP
109.37 17 15
16 Paola JURISIC / Michail SAVENKOV
AUT
103.64 16 16
17 Zarah WOOD / Alex LAPSKY
GBR
98.13 15 18
18 Chiara Michaela PAZIENZA / Maxim KNORR
SUI
97.23 18 17
WD Carolina Shan CAMPILLO / Pau VILELLA
ESP

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE 

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yujae KIM
KOR
199.86 3 1
2 Alica LENGYELOVA
SVK
191.53 1 3
3 Sophie Joline von FELTEN
USA
190.67 5 2
4 Sumika KANAZAWA
JPN
188.41 2 5
5 Elisabeth DIBBERN
SUI
187.93 4 4
6 Kaoruko WADA
JPN
166.77 8 6
7 Kaya TIERNAN
USA
165.24 6 7
8 Nayeon KO
KOR
154.19 13 8
9 Lucca DIJKHUIZEN
NED
153.30 12 9
10 Milana SINIAVSKYTE
LTU
151.59 11 10
11 Weronika FERLIN
POL
150.76 7 11
12 Ula ZADNIKAR
SLO
143.66 15 12
13 Hannah QUINN
CAN
139.72 9 17
14 Marta Helena PRANGEL
EST
136.04 14 15
15 Karina INNOS
FIN
132.61 18 13
16 Katerina HANUSOVA
CZE
132.36 16 14
17 Paula KASNAR
CRO
128.78 21 18
18 Zsofia SZEPLAKI
HUN
128.72 23 16
19 Aleksandra JANIKOWSKA
POL
128.07 19 20
20 Nicole de ROSA
ITA
126.54 20 21
21 Ketevan MAKHARADZE
GEO
120.67 29 19
22 Zofia BOCHENEK
POL
120.61 22 23
23 Krista GEORGIEVA
BUL
118.67 17 26
24 Emma LYONS
GBR
118.43 25 22
25 Shiqi GAO
CHN
117.69 10 32
26 Pernille WITH
NOR
115.20 28 24
27 Nadja SAVIC
SRB
112.73 32 25
28 Isabella WANG
AUS
109.31 26 27
29 Camilla Vinther POULSEN
DEN
105.46 30 28
30 Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR
ISL
104.69 27 31
31 Oleksandra DELIAMURE
UKR
104.65 31 29
32 Julianna FARRELL
IRL
103.97 33 30
33 Salome SCHMID
LIE
103.74 24 33
34 Chloe Desiree LEUNG
HKG
97.44 34 34
35 Andreea Cristiana Maria LAZAR
ROU
89.06 36 35
36 Sofi KARAPETYAN
ARM
87.62 35 36
37 Andrea PAZOS GUERRA
AND
74.55 37 37
WD Maria Ignacia CASTRO BRITO
CHI
19.23 38
Argomenti correlati:
Pubblicità